Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de enero de 2026

LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS" SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DE LA CORPORACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO

La obra que reúne testimonios y memorias de veteranos movilizados en la crisis del Canal Beagle de 1978 se encuentra prácticamente agotado en su segunda edición. ​

1

Presentado a mediados de diciembre de 2025 en Valparaíso, la obra "1978: Memorias con historias de sus protagonistas en la defensa de la soberanía austral", es uno de los libros más exitosos dentro del catálogo de la Corporación de Patrimonio Marítimo, en donde su segunda edición se encuentra prácticamente agotada.

 

Los autores son el investigador Ernesto Paredes y el Historiador Francisco Sánchez, quienes desarrollaron un trabajo de compilación de testimonios de Gente de Mar de la Armada de Chile, entregando una visión que da a entender un proceso tremendamente complejo acaecido en la región Austral.

 

El libro de igual manera ya ha sido comentado con favorables críticas en España, Argentina, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos, teniendo un impacto pocas veces registrado para una obra de este tipo, especialmente en los últimos años. 

 

Para muchos analistas e investigadores históricos, la obra es considerada como un pilar dado que entrega detalles no registrados en la historia oficial, así como elementos que dan pistas del desarrollo del complejo proceso desarrollado en el marco de la crisis del Canal Beagle de 1978, tales como detalles del despliegue, preparativos, apresto y tecnología disponible en la época.

 

El libro fue entregado al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, esto de parte del investigador Ernesto Paredes, quién siendo Suboficial en servicio activo a bordo de la "Condell" conoció al entonces Teniente Primero Fernando Cabrera, participando en el despliegue del ejercicio multinacional RIMPAC el año 2002, y tras 23 años con esta simbólica entrega se vuelven a reunir en pos de una historia escrita en los canales australes pocas veces conocida.   

 

Al momento existe expectación en torno a una posible tercera edición y una presentación en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en donde los autores al ser consultados no han confirmado fechas, Ernesto Paredes señaló que "agradezco el gran apoyo en general que hemos sentido de la comunidad de Magallanes y especialmente de quienes fueron protagonistas de esta historia, esperando que este importante episodio nunca sea olvidado". 

Foto: Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, junto al investigador Ernesto Paredes recibiendo el exitoso libro


75ed8cc1-690c-42d7-a8ab-b8f5d0109b72

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "DICCIONARIO ILUSTRADO DE PALABRAS Y EXPRESIONES MAGALLÁNICAS" DEL ESCRITOR MARIO ISIDRO MORENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA VEZ EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

Leer Más

Este 3 de enero.


Este 3 de enero.


20260103_095959
nuestrospodcast
1

LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS" SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DE LA CORPORACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
1

LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS" SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DE LA CORPORACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Foto-1-Jose-Miguel

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO: “LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE ES MUY AMBICIOSA EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250