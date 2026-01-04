LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS" SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DE LA CORPORACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO

Presentado a mediados de diciembre de 2025 en Valparaíso, la obra "1978: Memorias con historias de sus protagonistas en la defensa de la soberanía austral", es uno de los libros más exitosos dentro del catálogo de la Corporación de Patrimonio Marítimo, en donde su segunda edición se encuentra prácticamente agotada.

Los autores son el investigador Ernesto Paredes y el Historiador Francisco Sánchez, quienes desarrollaron un trabajo de compilación de testimonios de Gente de Mar de la Armada de Chile, entregando una visión que da a entender un proceso tremendamente complejo acaecido en la región Austral.

El libro de igual manera ya ha sido comentado con favorables críticas en España, Argentina, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos, teniendo un impacto pocas veces registrado para una obra de este tipo, especialmente en los últimos años.

Para muchos analistas e investigadores históricos, la obra es considerada como un pilar dado que entrega detalles no registrados en la historia oficial, así como elementos que dan pistas del desarrollo del complejo proceso desarrollado en el marco de la crisis del Canal Beagle de 1978, tales como detalles del despliegue, preparativos, apresto y tecnología disponible en la época.

El libro fue entregado al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, esto de parte del investigador Ernesto Paredes, quién siendo Suboficial en servicio activo a bordo de la "Condell" conoció al entonces Teniente Primero Fernando Cabrera, participando en el despliegue del ejercicio multinacional RIMPAC el año 2002, y tras 23 años con esta simbólica entrega se vuelven a reunir en pos de una historia escrita en los canales australes pocas veces conocida.

Al momento existe expectación en torno a una posible tercera edición y una presentación en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en donde los autores al ser consultados no han confirmado fechas, Ernesto Paredes señaló que "agradezco el gran apoyo en general que hemos sentido de la comunidad de Magallanes y especialmente de quienes fueron protagonistas de esta historia, esperando que este importante episodio nunca sea olvidado".

Foto: Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, junto al investigador Ernesto Paredes recibiendo el exitoso libro

