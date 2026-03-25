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25 de marzo de 2026

ALCALDE DE PUNTA ARENAS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR MODIFICACIÓN AL MEPCO Y EFECTOS EN EL COSTO DE VIDA EN LA REGIÓN

Buenos días región.

alcalderadonich

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó esta mañana distintos temas de interés regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que se refirió a su reciente reunión con la delegada presidencial Ericka Farias Guerra, la situación de la toma Las Etnias y las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Respecto al encuentro con la autoridad regional, el jefe comunal valoró positivamente su perfil y experiencia. “es una persona que conoce mucho de la región muy competente muy responsable sabe como hacer política publica y como aplicarla”, señaló, detallando que en la reunión se abordaron materias de salud, como el futuro consultorio en calle Hornillas, además de temas de seguridad, donde indicó que existen 15 cámaras que no están operativas debido a un conflicto previo entre el gobierno y la empresa encargada. También se refirió a los subsidios de vivienda, apuntando que “hay que recordar que se rebajaron a la mitad los subsidios, el tema es saber cuantos son para la región”.

En relación con la toma Las Etnias, Radonich fue enfático en señalar que se trata de una problemática de larga data. “esto lleva mas de 10 años cuando los mismos vecinos reclamaban por los cortes del luz por este toma, toma que no fue espontanea, aquí vino gente de Santiago a armar esta toma”, afirmó, agregando que “son 4 terrenos los que están tomados”. Asimismo, recordó que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se generaron instancias de solución habitacional que no se concretaron completamente. “serviu tuvo la oportunidad en piñera 2 cuando entregaron departamentos, habían 40 familias que se fueron a los departamentos y la condición eran que las cosas de las tomas las desarmaran y no lo hicieron”, sostuvo.

El alcalde también cuestionó la falta de decisiones sostenidas en el tiempo frente a este tipo de situaciones. “ahora están todos preocupados de la toma pero estos viene anunciado hace años, ninguna autoridad se ha puesto los pantalones”, indicando además que espera que las actuales intenciones no queden solo en lo político y se traduzcan en acciones concretas.

Finalmente, respecto a las modificaciones al Mepco, Radonich expresó inquietud por los posibles efectos en una región altamente dependiente del transporte terrestre para su abastecimiento. “nos impacta estamos solicitando información”, afirmó, agregando que “hay una preocupación que tengo, el 80% de los productos que consumen en nuestra región vienen en vía terrestre, por camioneros”. En esa línea, advirtió que “hay un impacto a evaluar se entiende que el estado no tiene plata a diferencia de años anteriores donde había una caja que podía mantener este subsidio y también entender que los números, en el caso nuestro requiere una mirada distinta esperamos esto pase rápidamente”.

No obstante, destacó que uno de los temas sensibles para la región, como el subsidio al gas, no se vería afectado por estas modificaciones. “el subsidio del gas que es tan importante también para nosotros, la delegada me confirmo que el tema del gas no se incluye dentro de estas modificaciones”, concluyó.


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