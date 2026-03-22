MÁS DE 100 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PUNTA ARENAS EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En el contexto del Día Mundial del Agua, diversas organizaciones ambientales convocaron a una manifestación a nivel nacional, a la que Punta Arenas se sumó con una participación de más de 100 personas.

La convocatoria se realizó en la intersección de calles Colón con Bories, donde las y los asistentes se reunieron para expresar su preocupación frente a recientes decisiones del gobierno en materia ambiental. Posteriormente, se desarrolló una marcha por el centro de la ciudad, sin que se registraran incidentes durante la jornada.

De acuerdo con lo señalado por los organizadores, la movilización responde al retiro de decretos que establecían medidas de protección ambiental, lo que ha generado inquietud en distintos territorios del país.

En ese contexto, el dirigente del movimiento No Más Zonas de Sacrificio, Cristóbal Sepúlveda, indicó que la manifestación se enmarca en una respuesta a dichas decisiones, enfatizando la relevancia de la defensa del medioambiente y la participación ciudadana.

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