24 de marzo de 2026
ABIERTA SE ENCUENTRA CONVOCATORIA PARA INVESTIGADORES (AS) O COMUNICADOR (A) PARA PARTICIPAR EN EL INSTRUMENTO EXPLORA TU CIENCIA DEL PROGRAMA EXPLORA
Para inscribirse sólo deben ingresar a la página web www.explora.cl/magallanes para completar un formulario.
El Instrumento Regional Explora tu Ciencia, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes ya abrió las inscripciones para investigadores/as o comunicador (a) que se interesen en trasmitir sus conocimientos a los y las estudiantes en los establecimientos educacionales de la región.
El objetivo es la realización de asesorías científicas, talleres o salidas pedagógicas en los establecimientos educacionales, con la finalidad que enriquezcan la formación de las y los estudiantes, en conjunto con científicos, científicas, especialistas e investigadores, implementando actividades didácticas y lúdicas adaptadas a los niveles individuales.
Al respecto la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas Breskovic comentó “ Invitamos a investigadores (as) y también a comunicadores a ser parte de Explora Tu Ciencia. A través de este instrumento buscamos acercar el conocimiento a las aulas y generar experiencias significativas para estudiantes de distintos establecimientos educacionales de nuestra región. Su participación puede inspirar nuevas preguntas y despertar el interés por la ciencia en niñas, niños y jóvenes”.
Para inscribirse sólo deben ingresar a la página web www.explora.cl/magallanes para completar un formulario. En caso de alguna duda o consulta escribir al mail: [email protected]. Las acciones de Explora tu Ciencia, son de carácter gratuito.
SE DESATA DISPUTA TRAS EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS, QUE SERÍA LA MÁS CUANTIOSA EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.