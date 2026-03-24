ABIERTA SE ENCUENTRA CONVOCATORIA PARA INVESTIGADORES (AS) O COMUNICADOR (A) PARA PARTICIPAR EN EL INSTRUMENTO EXPLORA TU CIENCIA DEL PROGRAMA EXPLORA

El Instrumento Regional Explora tu Ciencia, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes ya abrió las inscripciones para investigadores/as o comunicador (a) que se interesen en trasmitir sus conocimientos a los y las estudiantes en los establecimientos educacionales de la región.



El objetivo es la realización de asesorías científicas, talleres o salidas pedagógicas en los establecimientos educacionales, con la finalidad que enriquezcan la formación de las y los estudiantes, en conjunto con científicos, científicas, especialistas e investigadores, implementando actividades didácticas y lúdicas adaptadas a los niveles individuales.



Al respecto la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas Breskovic comentó “ Invitamos a investigadores (as) y también a comunicadores a ser parte de Explora Tu Ciencia. A través de este instrumento buscamos acercar el conocimiento a las aulas y generar experiencias significativas para estudiantes de distintos establecimientos educacionales de nuestra región. Su participación puede inspirar nuevas preguntas y despertar el interés por la ciencia en niñas, niños y jóvenes”.



Para inscribirse sólo deben ingresar a la página web www.explora.cl/magallanes para completar un formulario. En caso de alguna duda o consulta escribir al mail: [email protected]. Las acciones de Explora tu Ciencia, son de carácter gratuito.

