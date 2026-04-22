PROGRAMA “MAGALLANES LEE” FORTALECE TRABAJO CON ESCUELAS DE LA REGIÓN PARA MEJORAR COMPRENSIÓN LECTORA

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Victoria Vega, coordinadora de educación de Fundación Teraike, y Sofía Paz Garcés, Coordinadora de Crecimiento y Proyectos de Fundación Educacional Crecer Con Todos, informaron a la ciudadanía sobre los avances del programa “Magallanes Lee”, una iniciativa orientada a fortalecer la comprensión lectora en establecimientos educacionales de la región.

El programa, desarrollado en conjunto por Fundación Teraike, Fundación Crecer con Todos y el SLEP Magallanes, actualmente se implementa en 11 establecimientos educacionales, con foco en mejorar las habilidades de lectura comprensiva de los estudiantes mediante un trabajo articulado con docentes y equipos pedagógicos.

En el marco de esta iniciativa, el pasado 26 de marzo se realizaron sesiones de trabajo correspondientes al programa, implementado por Fundación Crecer con Todos. Durante la mañana, se llevó a cabo una reunión con asesores del área técnico pedagógica del SLEP, mientras que en la jornada de la tarde se sumaron docentes y jefes de UTP de 10 escuelas de la región. Estas instancias tuvieron como objetivo principal identificar los desafíos en la enseñanza de la lectura comprensiva y definir los ejes de trabajo a desarrollar. La actividad se desarrolló en dependencias de Inacap Punta Arenas, consolidando un espacio de diálogo y coordinación entre los distintos actores del sistema educativo regional.

Posteriormente, este miércoles 22 de abril se realizó una nueva sesión de trabajo en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc) en Punta Arenas, dando continuidad al proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas vinculadas a la lectura.





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