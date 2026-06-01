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1 de junio de 2026

NUEVA DIRECTORA REGIONAL DE SERCOTEC MAGALLANES ASUME CON ENFOQUE EN LA DESCENTRALIZACIÓN Y ANUNCIA IMPORTANTES FONDOS CONCURSABLES PARA PYMES

Buenos días región.

sercotecmagallanes

En una de sus primeras intervenciones públicas tras asumir el cargo, la trabajadora social y nueva Directora Regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) de Magallanes y de la Antártica Chilena, Sabrina Garay Miranda, trazó la hoja de ruta para su gestión. Durante su participación en el programa "#BuenosDiasRegion" de Polar Comunicaciones, la autoridad puso el acento en un despliegue firmemente descentralizado que priorice las particularidades de las comunas más rezagadas de la región.

“Santiago no es Chile y Punta Arenas tampoco es Magallanes”, sentenció Garay, relevando el rol de los equipos profesionales desplegados en el territorio y anunciando su primer viaje oficial a la Provincia de Tierra del Fuego para coordinar acciones directas en la comuna de Porvenir y levantar una agenda de fomento junto a la alcaldía de Primavera.

Inyección de recursos: Convocatorias abiertas 2026

La Directora Regional detalló la oferta de fondos concursables vigentes que buscan fortalecer e inyectar capital a las micro y pequeñas empresas (Mipes) locales, haciendo un llamado urgente a postular de manera anticipada a través de la plataforma web de la institución. Las principales líneas disponibles para la región son:

  • Fondo Crece Multisectorial 2026: Dispone de un subsidio de $5.000.000 para potenciar empresas ya establecidas. Con el fin de asegurar equidad en la evaluación, el fondo se dividió en dos llamados paralelos: uno para Punta Arenas y Puerto Natales (con 24 cupos) y otro exclusivo para las comunas rurales de la región (con 9 cupos). El cierre de postulaciones expira el 11 de junio.

  • Capital Abeja Emprende: Fondo destinado exclusivamente a mujeres con ideas de negocio o emprendimientos informales. Cuenta con financiamiento para concretar la formalización. Esta convocatoria cierra el 3 de junio.

  • Creación y Fortalecimiento de Cooperativas: Líneas asociativas que entregan entre $8.000.000 (Creación) y hasta $20.000.000 (Fortalecimiento) para el desarrollo de economías colaborativas. Ambas cierran el 4 de junio.

  • Fortalecimiento Gremial: Subsidio de hasta $10.000.000 enfocado en agrupaciones de comerciantes o cámaras empresariales establecidas, abierto hasta el 18 de junio.

El desafío de la formalización y mitos urbanos

Uno de los ejes centrales de la nueva administración será derribar los temores en torno al paso de la informalidad al comercio establecido. Garay relató experiencias donde emprendedores magallánicos perdieron grandes oportunidades y contratos de volumen corporativo por no contar con iniciación de actividades para emitir boletas o facturas.

“Para Sercotec la formalización es crucial, pero nos interesa que la decisión de las y los emprendedores sea con base en información integral. Por ello, estamos trabajando de manera articulada con la Defensoría del Contribuyente (Dedic), un servicio clave que los apoya para que den este salto productivo de forma segura y protegida", explicó la directora.



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