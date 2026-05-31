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31 de mayo de 2026

FUNDACIÓN DERECHOS MAYORES CONTINUARÁ OPERACIÓN DEL ELEAM DE PUNTA ARENAS

​La organización mantendrá la administración del ELEAM Cristina Calderón Harban y destacó la necesidad de impulsar una estrategia regional frente al envejecimiento de la población.

eleam

La Fundación Derechos Mayores continuará a cargo de la operación del Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) Cristina Calderón Harban de Punta Arenas, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del proceso el pasado 28 de mayo. La medida permite dar continuidad al trabajo que la institución desarrolla en la Región de Magallanes en materia de cuidados y atención de personas mayores.

Desde la fundación señalaron que esta continuidad representa un reconocimiento al trabajo realizado por los equipos técnicos, profesionales, administrativos y de apoyo que forman parte del establecimiento. Asimismo, destacaron que el modelo de gestión busca fortalecer la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas mayores residentes.

El presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz, afirmó que la decisión implica un importante compromiso para seguir fortaleciendo los estándares de atención y bienestar. En ese sentido, indicó que la continuidad de la administración permite consolidar una forma de trabajo centrada en la dignidad y los derechos de las personas mayores.

La organización advirtió además que el envejecimiento de la población es una realidad cada vez más presente en Magallanes, generando desafíos en ámbitos como los cuidados, la salud, la integración social y el desarrollo territorial. Por ello, planteó la necesidad de avanzar hacia una estrategia regional que permita anticipar los efectos de este proceso demográfico.

Finalmente, la fundación manifestó su disposición a colaborar con instituciones públicas, municipios y organizaciones de la sociedad civil en iniciativas relacionadas con envejecimiento, cuidados y derechos humanos, promoviendo una mirada integral sobre las necesidades actuales y futuras de las personas mayores en la región.


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FENADAJ ACUSA VULNERACIÓN DE DERECHOS POR IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA DE 42 HORAS

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