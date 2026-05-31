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31 de mayo de 2026

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES CELEBRÓ SU CENTENARIO CON RECONOCIMIENTOS Y ENCUENTRO DE GESTORES PATRIMONIALES EN MAGALLANES

​La Oficina Técnica Regional destacó a personas e instituciones por su aporte a la protección del patrimonio y reunió a administradores de monumentos nacionales de la región.

consejo de monumentos nacionales

La Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) conmemoró el centenario de la institución mediante una serie de actividades desarrolladas en el marco del Día del Patrimonio Cultural 2026. Entre ellas destacó la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Magallanes.

Uno de los reconocimientos fue otorgado de manera póstuma a Mateo Martinic Beros, por su aporte a la investigación y protección del patrimonio regional, así como por su trabajo impulsando declaratorias de Monumentos Históricos. La distinción fue recibida por Javier Solís Uribe, integrante del directorio de la fundación que lleva su nombre.

Asimismo, fueron reconocidos el Cementerio Municipal "Sara Braun" de Punta Arenas, por su labor en la conservación de un Monumento Histórico de uso activo, y la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, por su trabajo en la declaratoria del Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas y la promoción de iniciativas vinculadas a la memoria histórica y los derechos humanos.

Posteriormente se desarrolló el primer Encuentro de Administradores de Monumentos Nacionales de Magallanes, instancia que reunió a representantes de monumentos históricos, zonas típicas, colecciones patrimoniales e instituciones públicas y privadas vinculadas a la gestión del patrimonio. La actividad permitió compartir experiencias, desafíos y buenas prácticas relacionadas con la conservación de bienes patrimoniales en la región.

Durante la jornada también se entregó el “Sello 100 Años CMN” a diversas instituciones que participan en las actividades del Día del Patrimonio 2026, con el objetivo de relevar el legado del Consejo de Monumentos Nacionales y promover la difusión de las iniciativas patrimoniales desarrolladas en Magallanes.


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