CONSEJO DEL SALMÓN ACTIVA AGENDA INTERNACIONAL EN AQUASUR 2026 CON FOCO EN LA ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIA DE LA FDA

En el marco de Aquasur 2026, que reunirá a actores de 34 países en la Región de Los Lagos, el gremio liderará un seminario sobre trazabilidad y etiquetado saludable, en un contexto donde Estados Unidos concentra 30% de las exportaciones de salmón chileno y eleva sus estándares regulatorios.







Comunicado de Prensa, 19 de marzo.



En medio del despliegue internacional que marcará Aquasur 2026, el Consejo del Salmón dará un paso más para seguir reforzando el posicionamiento de Chile en mercados estratégicos, al encabezar un seminario técnico centrado en las nuevas regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos.







La actividad, que se realizará el 26 de marzo en Puerto Varas, con el patrocinio de SERNAPESCA, abordará dos de los cambios más relevantes para la industria: la nueva regla de trazabilidad y la normativa de etiquetado saludable. Ambas iniciativas están redefiniendo las condiciones de acceso al mercado estadounidense, principal destino del salmón chileno, y elevando las exigencias en materia de seguridad alimentaria, transparencia y comunicación al consumidor.







El seminario contará con la participación de autoridades y expertos internacionales, incluyendo representantes de la FDA para América Latina, la embajada de Estados Unidos en Chile y actores estratégicos del sector público y privado. La apertura estará encabezada por la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien ha impulsado una robusta agenda gremial con los principales mercados del salmón chileno en el mundo, en este caso particular con Estados Unidos, que a través de la FDA se busca abordar y reflexionar sobre las tendencias regulatorias y fortalecer la competitividad del sector.







“Chile no puede limitarse a reaccionar frente a los cambios regulatorios: nuestro desafío es anticiparnos, adaptarnos con rapidez y consolidar una industria que compita en los mercados más exigentes del mundo con altos estándares de trazabilidad, sostenibilidad y confianza”, señaló Seguel en la antesala del encuentro.







El programa considera exposiciones técnicas sobre el rol de Chile como proveedor estratégico para Estados Unidos, junto con presentaciones específicas sobre el impacto de las nuevas normas en la cadena de valor, desde la producción hasta el consumidor final. La jornada cerrará con un panel de discusión que buscará alinear visiones entre reguladores, industria y expertos internacionales.







Aquasur 2026 proyecta reunir a miles de profesionales y empresas de 34 países, consolidándose como el principal punto de encuentro de la acuicultura en el hemisferio sur. Con foco en sostenibilidad, innovación y eficiencia productiva, la feria se ha transformado en una plataforma clave para la generación de acuerdos, transferencia tecnológica y articulación público-privada.







En ese escenario, el Consejo del Salmón busca reforzar su rol como articulador de estándares y buenas prácticas, en momentos en que la sostenibilidad, en sus dimensiones ambiental, sanitaria y reputacional, se ha convertido en un factor crítico para la competitividad global.







Fuente: diarioestrategia.cl/​

