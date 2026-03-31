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31 de marzo de 2026

CONSEJO DEL SALMÓN Y EMPRESAS SOCIAS SOSTIENEN REUNIÓN ESTRATÉGICA CON EMBAJADOR DE EE.UU.

La reunión permitió reforzar el valor estratégico de la salmonicultura chilena.

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La reunión estratégica entre el Embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, el Consejo del Salmón y los gerentes generales de algunas empresas socias, en específico, participaron Cermaq, Mowi, Salmones Aysén y Ventisqueros, recientemente incorporada al gremio que hoy representa cerca del 60% de la producción nacional de salmón.

La instancia permitió compartir visiones sobre el valor de la salmonicultura chilena, su aporte al país y el rol que cumple Estados Unidos como uno de los mercados más relevantes para esta industria, destino que concentra cerca del 30% de las exportaciones de salmón chileno.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró la reunión y destacó que “estas instancias son una oportunidad para seguir fortaleciendo las confianzas y proyectando un trabajo colaborativo con actores relevantes de nuestros principales mercados, siendo Estados Unidos el principal de ellos. Como Consejo del Salmón, hemos impulsado de manera sostenida una agenda de diplomacia empresarial que busca generar vínculos, abrir espacios de entendimiento y relevar el carácter estratégico de la salmonicultura chilena de cara al mundo”.

Asimismo, agregó que Estados Unidos es el principal mercado para la salmonicultura chilena, no solo por su relevancia comercial, sino también por el trabajo sostenido que hemos construido por más de dos años junto a su Embajada. Esto ha permitido fortalecer confianzas, generar sinergias y seguir consolidando una relación estratégica para el salmón chileno, que destina cerca del 40% de sus exportaciones a este mercado”.

Fotografía: Consejo del Salmón.

Fuente: aqua.cl

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CONSEJO DEL SALMÓN LLEVA AL EMBAJADOR DE EE.UU. A CONOCER POR PRIMERA VEZ UN CENTRO DE CULTIVO

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