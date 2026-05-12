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12 de mayo de 2026

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN MAGALLANES TOMA FUERZA: SENADOR KARIM BIANCHI IMPULSA REUNIONES Y COORDINACIÓN CON ALTO MANDO POLICIAL

La iniciativa permitiría formar entre 60 y 90 nuevos carabineros al año una vez que entre en funcionamiento, aumentando así la dotación policial permanente en la región de Magallanes.

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El senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, se encuentra impulsando una serie de gestiones orientadas a concretar la pronta instalación de una Escuela de Formación de Carabineros en la región, particularmente en la comuna de Punta Arenas, iniciativa que busca fortalecer la presencia policial y avanzar en una respuesta concreta frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la seguridad.

 
Para ello, el parlamentario ha sostenido reuniones y coordinaciones con el director general Marcelo Araya y con distintos equipos técnicos y autoridades locales, con el objetivo de habilitar un inmueble que permita el funcionamiento provisorio de esta escuela de formación mientras se avanza en una solución definitiva.

 
La iniciativa permitiría formar entre 60 y 90 nuevos carabineros al año una vez que entre en funcionamiento, aumentando así la dotación policial permanente en la región de Magallanes.

 
“Hoy necesitamos más carabineros en las calles, pero también generar oportunidades para que jóvenes de nuestra propia región puedan formarse y quedarse prestando servicio en Magallanes. La seguridad se enfrenta con gestión y con decisiones concretas”, señaló el senador Karim Bianchi.

 
En esa línea, y en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi confirmó que en las próximas semanas se recibirá al general director de Carabineros, Marcelo Araya, instancia en la que se abordarán los avances de este proyecto y también la necesidad de mejorar las condiciones y aportes que reciben quienes ingresan a la institución.

 
“Queremos que esta escuela sea una realidad y no sólo un anuncio. Magallanes necesita fortalecer su dotación policial y para eso debemos avanzar con sentido de urgencia y compromiso real”, concluyó el parlamentario.

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