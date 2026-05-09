SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ ENCABEZÓ SU PRIMER CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBREI

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, encabezó su primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, instancia en la que expuso los ejes estratégicos de la política exterior comercial impulsada por la Cancillería.

Durante la sesión, realizada en Santiago junto al presidente del COSOC, Felipe Serrano, la autoridad abordó el escenario internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación del multilateralismo y una creciente relación entre comercio, tecnología y política exterior. En ese contexto, señaló que Chile debe avanzar hacia una inserción internacional “bajo una lógica de resultados”.

La subsecretaria destacó que Chile mantiene actualmente 36 acuerdos comerciales con 66 economías, cubriendo cerca del 89% del PIB mundial. Sin embargo, advirtió que cerca del 88% de las exportaciones nacionales se concentran en solo diez mercados, situación que calificó como un desafío económico y geopolítico.

Frente a ese escenario, Estévez planteó como prioridad la diversificación de destinos y productos, mencionando mercados como India, Filipinas, Marruecos y la Unión Europea. Asimismo, relevó iniciativas como el Corredor Bioceánico Vial y la modernización del acuerdo comercial con Bolivia, además de la participación chilena en instancias multilaterales como APEC y el interés por integrarse a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

La jornada también incluyó un espacio de diálogo con representantes de organizaciones sociales, gremiales, académicas y empresariales que integran el COSOC, abordando distintas materias relacionadas con comercio exterior, inversión y desarrollo económico.

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