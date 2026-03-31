SUBSECRETARIA ESTÉVEZ SOSTIENE REUNIONES BILATERALES CON SOCIOS ESTRATÉGICOS EN LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC EN CAMERÚN

​En el marco de la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo una serie de reuniones bilaterales con representantes y ministros de Comercio de distintos países, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento internacional de Chile y avanzar en temas prioritarios de nuestra agenda económico-comercial.



​Las reuniones incluyeron encuentros con altos representantes de Estados Unidos, China, India y Filipinas, entre otras economías, y se centraron en materias como acceso a mercados, facilitación del comercio, inversiones, cadenas de suministro y negociaciones comerciales en curso.



​La subsecretaria Estévez manifestó que "estas instancias son fundamentales para la consecución de los intereses económicos de Chile en un escenario internacional cada vez más dinámico y desafiante. Nos permiten fortalecer vínculos con socios estratégicos, abordar temas prioritarios de nuestra agenda comercial y proyectar nuevas oportunidades de colaboración. Chile tiene importantes ventajas en diversos sectores económicos, lo que nos posiciona como un actor clave, por ejemplo, en la transición energética y en el fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes".



​Estados Unidos

​En su reunión con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, la subsecretaria abordó el estado de la relación económico-comercial bilateral, así como los avances en las conversaciones orientadas a profundizar el vínculo entre ambos países.



​Por otro lado, se retomó la agenda de negociación de aranceles –en pausa desde julio de 2025– y se programó una primera visita oficial de una comisión negociadora para mediados de abril, entre el 14 y 17 de ese mes. "Nuestro objetivo es que los productos que exportamos a EE. UU., y que son complementarios con su mercado, puedan acceder en condiciones favorables", explicó la subsecretaria Estévez.



​Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$ 33.908 millones en 2025, y el segundo inversionista extranjero en el país, con un stock de inversión de US$ 29.455 millones. Asimismo, es el principal destino de las exportaciones chilenas de servicios y nuestro primer primer socio comercial en exportaciones no tradicionales, lo que da cuenta de una relación económica sólida, dinámica y diversificada.



​China

​La subsecretaria también sostuvo un encuentro con el ministro de Comercio de China, Wentao Wang, instancia en la que se revisó el estado de la relación bilateral y las oportunidades para seguir promoviendo los vínculos comerciales entre ambos países, en el contexto de los 20 años del Tratado de Libre Comercio y de los 55 años de relaciones diplomáticas, conmemorados durante 2025.



​China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que supera los US$ 65 mil millones anuales, concentrando cerca de un tercio del comercio exterior del país. Las exportaciones chilenas están lideradas por cobre y sus derivados, junto con productos agroindustriales, mientras que las importaciones incluyen principalmente bienes manufacturados y tecnológicos.

India

En su reunión con el secretario del Departamento de Comercio de India, Shri Rajesh Agarwal, la subsecretaria Estévez abordó el estado de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), en línea con el interés de ambos países por profundizar su relación comercial.



India se ha consolidado como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de exportaciones chilenas y actualmente se posiciona como el séptimo socio comercial de Chile, con un intercambio que superó los US$ 5.500 millones en 2025. El comercio bilateral se concentra en productos como cobre, celulosa y alimentos, y presenta un alto potencial de crecimiento.



Filipinas

La subsecretaria sostuvo una reunión con el subsecretario de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la que se revisó el estado de las negociaciones para un Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre ambos países



Filipinas es una de las economías de mayor crecimiento en el Sudeste Asiático y un mercado relevante en el marco de la estrategia de Chile de fortalecer sus vínculos comerciales con dicha región. En 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$ 145 millones, con exportaciones chilenas por US$ 72,5 millones e importaciones por US$ 72,1 millones. En este contexto, la eventual suscripción de un CEPA permitiría ampliar el comercio bilateral, mejorar las condiciones de acceso a mercados y profundizar la inserción de Chile en el Sudeste Asiático.



En el marco de la conferencia, la subsecretaria Estévez sostuvo además reuniones bilaterales con autoridades de Corea del Sur, Suiza, Costa Rica, Japón, Argentina, Uruguay, Finlandia, Nueza Zelandia y Singapur, abordando temas vinculados al fortalecimiento de las relaciones económico-comerciales, el avance de agendas bilaterales y oportunidades de cooperación en materias de comercio e inversión.



CM14 de la OMC

La 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la máxima instancia de toma de decisiones de este organismo internacional, con el objetivo de revisar el funcionamiento del sistema multilateral de comercio internacional, adoptar acuerdos y definir las principales líneas de trabajo. En esta edición, realizada en Camerún, se abordaron temas clave como la reforma de la OMC y el fortalecimiento de un sistema de comercio internacional basado en reglas.





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