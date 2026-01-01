SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Y SUPEREDUC HABILITAN ESPACIOS INFANTILES ACOGEDORES EN OFICINAS DE ATENCIÓN PÚBLICA

La Subsecretaría de la Niñez y la Superintendencia de Educación han establecido una alianza destinada a habilitar espacios más acogedores y amigables para niñas y niños que acompañan a personas adultas en la realización de trámites.

Como parte de esta iniciativa, se entregarán kits infantiles que se instalarán en las 16 oficinas de atención a público de la Superintendencia de Educación, a nivel nacional. Estos kits consideran mesas y sillas infantiles, material didáctico que favorece el desarrollo socioemocional, artículos de escritorio y folletería sobre temas como crianza respetuosa, paternidad activa, lactancia materna y destete, porteo, fomento del lenguaje y del apego, seguridad y bienestar de niñas y niños.

La actividad contará con transmisión interna en línea para funcionarias y funcionarios de todas las regiones del país, reforzando el compromiso del Estado con el buen trato a la niñez y la coordinación interinstitucional en favor del resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este programa se está desarrollando en distintas instituciones públicas como el Registro Civil, ChileAtiende, Serviu, Carabineros, hospitales y centros de salud, entre varias otras. La meta es completar, a fines de enero, cerca de 500 espacios infantiles habilitados en todo el país, consolidando una red nacional de espacios pensados para la infancia.

La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “estos espacios, pensados especialmente para niñas y niños que acompañan a personas adultas en la realización de trámites, buscan ser acogedores, amigables y respetuosos de sus necesidades. Las mesas, sillas, materiales didácticos y recursos informativos que hoy se entregan no son solo objetos: son señales concretas de que la niñez merece ser considerada y cuidada en cada ámbito de la vida pública”.

Asimismo, subrayó que “la alianza con la Subsecretaría de la Niñez nos permite avanzar en la habilitación de espacios que promueven el desarrollo socioemocional, la crianza respetuosa y el bienestar integral. Es también una manera de reforzar que el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes es una tarea compartida, que requiere coordinación, sensibilidad y acción permanente”.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, señaló que “con este equipamiento se habilitarán 24 espacios de espera en todas las regiones, lo que nos tiene muy contentas, porque va a tener cobertura nacional en el caso de la Superintendencia”.

Agregó además que “este es un kit de material educativo, material didáctico, de lectura y de juego. Con la expectativa de que los niños que acompañan a los adultos en sus gestiones, puedan tener un espacio de esparcimiento, puedan jugar, entretenerse, y se disminuya de alguna manera la tensión que significa esperar en una institución”.

