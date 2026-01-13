CHILEVALORA TENDRÁ OFICINA REGIONAL EN MAGALLANES Y TRIPLICA BECAS DE CERTIFICACIÓN PARA MÁS DE 15 MIL TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN EL PAÍS

​El presupuesto 2026 de ChileValora aumentará en un 46%, lo que permitirá abrir tres nuevas oficinas regionales en el país, una de ellas en la Región de Magallanes, lo que permitirá ampliar su despliegue territorial para que la certificación tenga plena pertinencia local con las necesidades productivas de cada zona. Además, este servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, triplicará los procesos directos de certificación de competencias laborales respecto de 2025 a nivel nacional, beneficiando a más de 15 mil trabajadoras y trabajadores en todo el país.



En enero de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley 21.666 que modificó la estructura y el accionar de ChileValora, permitiendo su modernización y fortalecimiento institucionales. Gracias a esto, en 2025 se abrieron las tres primeras oficinas regionales en Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía. En 2026, Atacama, Biobío y Magallanes serán las regiones en las que ChileValora instalará tres nuevas oficinas regionales para potenciar la certificación de competencias laborales con énfasis en las necesidades de cada región.



Desde Magallanes, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, señaló que “acá estamos cumpliendo con el mandato del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y del directorio de ChileValora, con representación de la CPC, las pymes, la CUT, los ministerios de Trabajo, Educación y Economía, y todos los parlamentarios que unánime y transversalmente aprobaron en enero de 2024 la modernización y fortalecimiento de ChileValora. Desde entonces, no hemos descansado para seguir ampliando los beneficios sociales y económicos de la certificación laboral para los trabajadores y para las empresas de Chile”.



El delegado presidencial regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz, destacó que “este es un reconocimiento y una buena oportunidad para los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, en cuanto a la certificación de competencias con pertinencia local, vislumbrando también las oportunidades estratégicas y los potenciales productivos que existen en Magallanes para mejorar su empleabilidad. También para mejorar las capacitaciones y generar este necesario encadenamiento para la formación y certificación de los trabajadores magallánicos”.



La decisión de instalación de estas tres nuevas oficinas regionales fue adoptada por el directorio de ChileValora (compuesto por representantes de la CPC, Conupia, la CUT y el Estado), y en ella se consideró diversas variables como el buen funcionamiento del sistema de certificación en las tres regiones mencionadas, lo que considera cifras de certificación, disponibilidad de centros evaluadores y un especial acento en la población susceptible de beneficiarse de la certificación de competencias laborales, que requiere fortalecer mecanismos de empleabilidad, sobre todo en grupos de personas sin educación superior y con altas tasas de informalidad laboral.



Al respecto, el seremi (s) del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Carlo Gorziglia, valorizó la llegada de la nueva oficina de ChileValora a Punta Arenas: “Desde la Seremi del Trabajo completamos todos los productos, todos los servicios del Ministerio en Magallanes y eso es una muy buena noticia, fundamentalmente para los trabajadores quienes tendrán la gran oportunidad de ir certificando sus habilidades laborales y con ello mejorando su empleabilidad y, por supuesto, una mejora en su calidad de vida”.



Andrea Marchant, vicepresidenta del directorio de ChileValora en representación de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, destacó que “estamos muy contentos de poder llegar acá a la región de Magallanes y la Antártica chilena. ChileValora es un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo donde su conformación es tripartita: Están los empleadores, los trabajadores y el Estado. Como directorio, en base al diálogo social, en nuestras conversaciones en las mesas, hemos decidido poder llegar a esta región por la pertinencia que necesitan los oficios, las certificaciones, para mejorar la empleabilidad en nuestro país”.



El trabajo de las oficinas regionales de ChileValora es gestionar y coordinar territorialmente los procesos de certificación de competencias laborales para los trabajadores y trabajadoras. También se encarga de generar alianzas con entidades estatales y privadas que están en el ámbito del desarrollo económico y empleo en las regiones.



Becas para certificación de competencias laborales



Tras la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 por parte del Congreso Nacional, ChileValora tendrá un presupuesto de 9 mil 650 millones de pesos, un 46% más que en 2025 cuando le fueron destinados 6 mil 614 millones de pesos. El incremento se concentra principalmente en el aumento de la glosa para certificación directa del Programa ChileValora Certifica, que en 2025 consideraba 2 mil 55 millones de pesos, pasando ahora a 4 mil 312 millones de pesos. En esa línea, parte de los otros incrementos están destinados a la apertura de las tres nuevas oficinas regionales que se suman a Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía, instaladas en 2025.



Así, en 2026 ChileValora triplicará los cupos de certificación financiados por el Estado, de 5 mil 800 en 2025 a más de 15 mil en 2026, para profesionalizar el capital humano en diversos sectores productivos y dotar de mayores herramientas de empleabilidad a los beneficiados. Además, podrá consolidar la modernización del servicio iniciada en 2024 y expandir programas de certificación de competencias laborales orientados a grupos prioritarios, como personas cesantes, mujeres jefas de hogar, jóvenes y trabajadores de oficios críticos.



Ximena Rivillo, destacó la importancia de este aumento presupuestario ya que “permite fortalecer los procesos de evaluación y certificación, y abrir nuevas oportunidades para miles de trabajadores y trabajadoras que requieren validar sus conocimientos y competencias para mejorar sus trayectorias laborales”.

