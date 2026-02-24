Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

SERNAC DETECTA BRECHAS EN ROTULACIÓN TRAS ESTUDIO SOBRE MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA

​Si bien los productos cumplen con un 88% de las exigencias obligatorias de rotulación, existen brechas especialmente a nivel de empresas regionales y venta en bidones.

agua embotellada

Durante los últimos años, el mercado del agua embotellada ha experimentado un crecimiento exponencial, pese a que Chile es considerado el país de Sudamérica con el agua potable más segura para beber directamente de la llave.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró el "Estudio de rotulación y aspectos de sustentabilidad de agua embotellada comercializada a nivel nacional" para conocer de mejor forma el mercado actual.

Para esto se revisaron las tendencias globales y nacionales del mercado y también se consideraron prácticas de gestión de residuos y de impacto ambiental del envasado realizadas por las empresas.

Dentro de los antecedentes recopilados, también se detectaron diferencias significativas de precio según el formato del agua embotellada y las regiones de compra, siendo los bidones de 10 a 20 litros los que presentan la brecha más marcada entre su precio mínimo y máximo, por ejemplo:

     El bidón de 20L tiene un mínimo de $1.400 y un máximo de $14.150.

     Por otro lado, a nivel de ahorro en el consumo, el precio promedio por litro al comprar en formatos de menos de 1L, llega a $1.420, en tanto que al comprar en formatos de 20L, el valor mínimo alcanza $173 por litro.

     Finalmente, se observó que la Región de Magallanes registra los precios máximos para casi todos los rangos de formato analizados, en tanto que el precio mínimo para la categoría de 20L se detectó en la Región de Arica y Parinacota ($1.400).

 

PRINCIPALES HALLAZGOS

El estudio detectó que, en promedio, los productos muestreados cumplen con un 88% de las exigencias obligatorias de rotulación establecidas por normativa vigente. Al mirar el enfoque a nivel nacional se revela que este número llega al 94,2%, mientras que en regiones baja a aproximadamente un 72%.

Dentro de las variables con mayor incumplimiento se encuentran las siguientes: 

 

     País de origen

     Lista de ingredientes y aditivos

     Instrucciones de almacenamiento

 

El Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, señaló que la información que contienen las etiquetas no es un detalle menor, sino un elemento esencial para la seguridad y toma de decisiones de las personas consumidoras. Cuando los antecedentes no son entregados en su totalidad, las y los consumidores no pueden tomar una decisión de compra informada.

Además, la autoridad regional agregó que "las conclusiones de este estudio son relevantes, pues en el caso de Magallanes, el agua embotellada tiene uno de los valores más altos del país, de ahí la relevancia de cotizar antes de realizar la compra".

Respecto a los reclamos recepcionados por el Servicio, si bien presentan un bajo porcentaje respecto al número global, llegando a sólo 279 entre 2020 y 2025, los principales motivos aquejados son deficiencias logísticas como retrasos en despachos y entregas incompletas, además de problemas con la seguridad en el consumo tales como mala calidad del agua y presencia de objetos extraños.

El estudio también detectó publicidad y declaraciones que deben ser comprobadas por las empresas, tales como "ecoamigable" o "amigable con el medio ambiente", entre otras. Estos antecedentes, han sido derivados internamente al área de Fiscalización del Servicio, para ser evaluados y dar curso a las acciones de protección que procedan.

Además, dadas las brechas detectadas en materia de rotulación aplicable al Reglamento Sanitario de los Alimentos, los antecedentes serán también remitidos al Ministerio de Salud.

El completo "Estudio de rotulación y aspectos de sustentabilidad de agua embotellada comercializada a nivel nacional" se encuentra disponible en el sitio web del Servicio.

 

RECOMENDACIONES

A la hora de comprar y consumir este tipo de productos, sigue los siguientes consejos:

     Cotiza y compara las opciones disponibles en tu región.

     Considera la compra de bidones de mayor volumen (10 o 20 litros), ya que el precio promedio por litro es significativamente menor en comparación con las botellas de menos de un litro.

     Revisa la rotulación de ingredientes y almacenamiento. Un mal almacenamiento puede ser causa potencial de contaminación (hongos o algas) que puede afectar la seguridad del producto.

     Prefiere productos que aportan a disminuir el impacto ambiental; sin embargo, se cauteloso con las declaraciones de Greenwashing si no están respaldadas por certificaciones visibles y verificables.

 

Tomar agua es importante para tu salud:

     Es esencial para nuestro organismo, la mayoría de los procesos que nos permiten vivir y hacer nuestras actividades necesitan de ella.

     Recupera el agua que pierdes: ¡No olvides tomar 6 a 8 vasos de agua diariamente!

     Prefiere tomar agua en lugar de bebidas o jugos.

     Bebe agua de la llave, envasada, o en infusiones.

     Para ayudar a cuidar el medioambiente, intenta tener una botella de agua reutilizable a mano.


