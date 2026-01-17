AGUAS MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR EFICIENCIA EN EL CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE

En un contexto marcado por la escasez hídrica y la necesidad de cuidar el agua, Aguas Magallanes se posiciona a nivel nacional por su eficiente gestión del recurso, registrando un nivel de pérdidas de agua potable cercano al 13%, cifra considerablemente inferior al promedio histórico de la industria sanitaria en Chile, que por años ha superado el 30%.

Las pérdidas de agua corresponden a la diferencia entre el volumen producido en las plantas de tratamiento y el que finalmente llega a los hogares y es registrado por los medidores. Estas mermas pueden originarse por filtraciones subterráneas invisibles, roturas de matrices, desgaste natural de las redes o intervenciones de terceros en la vía pública, factores que afectan a la mayoría de los sistemas sanitarios del país.

Desde la empresa explicaron que los resultados alcanzados en Magallanes responden a un trabajo técnico y operativo sostenido en el tiempo, enfocado en la mantención y modernización de la infraestructura sanitaria, junto a una gestión responsable del recurso hídrico. Entre las acciones implementadas destacan los programas permanentes de renovación de redes, el monitoreo constante del sistema de distribución, la detección temprana de fugas y la reparación oportuna de filtraciones.

El gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, explicó que “el control de las pérdidas de agua requiere una gestión integral, que combine personal especializado, buena gestión comercial, conocimiento detallado de las redes, infraestructura de calidad y monitoreo permanente mediante tecnología”.

Este trabajo se complementa con un plan sistemático de renovación de redes, arranques y medidores, además de un estricto control operacional que permite mantener presiones adecuadas y asegurar la estanquidad del sistema, un aspecto clave para garantizar la continuidad del servicio en una región con condiciones climáticas exigentes como Magallanes.

“Evitar pérdidas no es solo un tema técnico o económico, es también una responsabilidad ambiental y social. Estos resultados nos desafían a seguir mejorando y a reforzar el uso responsable del agua junto a la comunidad”, concluyó el ejecutivo, destacando el rol que cumple la gestión eficiente del recurso en el desarrollo sostenible del territorio austral.

