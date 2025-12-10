Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

core10122025

La expansión urbana de la ciudad de Punta Arenas, hacia el sector centro norponiente de la ciudad, sumó este martes un nuevo hito: el pleno del Consejo Regional aprobó la iniciativa “Construcción colector interceptor de Aguas Servidas de av. Frei”, una inversión de más de M$7.000 y que irá en beneficio de más de nueve mil personas.

La propuesta tuvo un punto de coincidencia con el Plan Urbano Habitacional impulsado por el Gobierno Central: desde allí identificaron zonas que requerían macroinfraestructura sanitaria, a fin de cubrir la demanda de viviendas de familias vulnerables y de sectores medios.

El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes. En total, serán 1.800 metros de longitud, con una proyección de construcción de dos años.

A juicio del Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, “es deuda de las inversiones más importantes de los últimos años en el ámbito de colector de aguas servidas para habilitar la expansión urbana, especialmente al norte del río de Las Minas”.

Además de las nuevas viviendas, la máxima autoridad regional también señaló la exigencia de la infraestructura “también del sector perirubano, que nos lo ha pedido hace mucho tiempo, por ejemplo, en el proyecto Pampa Redonda (…) En este caso, para tener dimensiones, este Gobierno Regional está aprobando un proyecto de más de M$7.000, sin lugar a dudas, uno de los más grandes que hemos tenido específicamente para colector y aguas servidas”.

Edén

Hacia el final de noviembre, la Secretaría Regional Ministerial (Seremide Salud realizó un cierre preventivo de Puerto Edén y Paso del Indio, tras hallar niveles elevados de veneno paralizante de los mariscos (VPM). Por ello, se prohibió la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización y consumo de mariscos susceptibles de contener toxinas. “El impacto económico es importante”, advirtió el Gobernador Flies.

Con ese contexto fue que el pleno del Consejo votó la iniciativa “Mejoramiento Pasarelas y Obras Anexas, Puerto Edén”, por un total de M$60.

“El Gobierno Regional, con la ayuda a la unidad técnica del municipio, nuevamente es la institución pública que llega para poder sostener las familias durante los próximos tres meses, a través de trabajos especiales. Así que la gente que no puede trabajar en la pesca, va a poder tener un trabajo que específico, que es la recuperación de algunas zonas de pasarelas antiguas; va a poder mejorar el entorno y eso permite tener un ingreso familiar, por lo menos, para los próximos tres meses”, precisó Flies tras la votación, no sin antes comprometer que “vamos a estar atentos, porque la última vez que tuvimos marea roja en el sector fue de siete meses, entonces probablemente vamos a tener que extender (esta iniciativa) con un proyecto similar o complementario a lo que hemos hecho”.

Los beneficiados serán al menos las 130 personas que habitan la localidad.

Concesiones

La municipalidad de Natales obtuvo votación favorable para dos solicitudes de uso gratuito de corto plazo, por cinco años, en el sector del estadio municipal, en el pasaje Paine. Allí la municipalidad habilitará una plaza urbana con sistema de iluminación, mobiliario urbano, con zonas de esparcimiento y actividades recreativas, además de promoción de turismo local.

También tuvo un resultado positivo la solicitud de uso gratuito de corto plazo presentada por la Agrupación Ladridos del Sur K9, en el sector Camino al Andino, en la comuna de Punta Arenas. Allí se pretende construir un centro de formación de rescatistas y cuartel de rescate de personas extraviadas, además de capacitaciones y entrenamiento de rescatistas y de futuros guías caninos.

El Club Deportivo Presidente Carlos Ibáñez también obtuvo una votación favorable por parte del pleno del Consejo Regional para la solicitud de un terreno en el sector San Juan, en Punta Arenas, para la realización de actividades recreacionales para niños y familias pertenecientes al Club, así como también a sus socios, adultos mayores en su mayoría.

La Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes obtuvo la concesión de uso gratuito de corto plazo de dos inmuebles ubicados en calle Zenteno, a la altura del 1130, en la ciudad de Punta Arenas, para habilitar el Museo Deportivo de Magallanes.

Por último, el órgano se manifestó favorable al proyecto “Conservación Muros de Contención Sector Sur, Punta Arenas”: los beneficiarios serán más de 20 mil personas, dado que corresponde a un buen nacional de uso público. Serán tres manos de pintura, previa reparación de las superficies, en el sector de muros de hormigón, y dos en las barras metálicas. El costo será de M$82.837.




pdteinfraestructurawilliams

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA INICIO DE OBRAS DE LA II ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

evidenciadetenidodrogas

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE 2,9 MILLONES EN EFECTIVO EN PUNTA ARENAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

seremimop

OBRAS PÚBLICAS Y SU PAPEL EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI ENTREGA DETALLES EN POLAR COMUNICACIONES

