CCHC MAGALLANES ENTREGA PROPUESTA TÉCNICA PARA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes entregó a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas una propuesta técnica que busca aportar al proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC), actualmente en revisión.

El documento es resultado del trabajo colaborativo liderado por la Comisión PRC de la CChC Magallanes, instancia compuesta por arquitectos, constructores y profesionales especializados en patrimonio y uso de suelo, así como representantes de empresas de servicios básicos.

"Como gremio, queremos contribuir activamente a una labor tan relevante como la renovación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas. Por esta razón, conformamos una Comisión multidisciplinaria integrada por socios, empresas proveedoras de insumos, constructoras y arquitectos, con el objetivo de presentar a la autoridad una serie de propuestas e iniciativas que permitan mejorar el actual plan. El PRC es una herramienta clave para que la ciudad crezca de manera ordenada, y nuestra Comisión ha trabajado arduamente para entregar al Alcalde un conjunto de medidas concretas orientadas a lograr un plan más eficiente y adecuado para el desarrollo de Punta Arenas. Como gremio, buscamos ser actores activos en este proceso de actualización, aportando con nuestra experiencia y conocimiento en planificación urbana, y así contribuir con una mirada integral al futuro PRC. Esperamos que este trabajo represente un aporte real y valioso a este importante proceso", señaló Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes.

Es importante destacar que, aunque el PRC vigente data de 2016, su base corresponde a la configuración urbana de 2011-2012, lo que evidencia la necesidad urgente de una actualización que refleje la realidad actual y proyecte el crecimiento con criterios técnicos modernos y sostenibles.

Propuesta Técnica CChC: 10 iniciativas urbanas prioritarias

El gremio de la construcción en Magallanes elaboró una propuesta técnica basada en los insumos del proyecto "Punta Arenas: la ciudad que queremos", desarrollado entre 2019 y 2021 por el mismo gremio junto a la Corporación Ciudades. Dicha iniciativa convocó a un grupo amplio de representantes del sector público, privado, académico y organizaciones sociales, generando una visión compartida para el futuro urbano de la capital regional.

Así, la propuesta técnica de la CChC Magallanes para la actualización del PRC de Punta Arenas se articula en torno a una imagen objetivo construida sobre cuatro grandes lineamientos estratégicos: Habitabilidad y Territorio; Medio Ambiente y Cambio Climático; Desarrollo Social y Económico; y Gobernanza Digital y Participativa.

A partir de esta visión, se identificaron diez iniciativas urbanas prioritarias, seis de ellas provenientes del proyecto "Punta Arenas: la ciudad que queremos", y otras cuatro desarrolladas por la Comisión PRC de la Cámara durante 2025, en base a un análisis técnico y participativo.

Las iniciativas propuestas son:

1. Intervención en el Río de Las Minas

2. Revitalización del casco histórico

3. Creación de un distrito del conocimiento

4. Implementación de dos "Corazones de Barrio"

5. Renovación del Eje Transversal Sur

6. Ampliación y mejoramiento de la Costanera

7. Reordenamiento y fortalecimiento de las áreas industriales

8. Promoción de una densificación equilibrada del crecimiento urbano

9. Protección de zonas de valor ambiental y mitigación de riesgos naturales

10. Reforzamiento de la vialidad estructurante para mejorar la conectividad y movilidad urbana

Samuel Miranda, presidente de la Comisión PRC de la CChC Magallanes, señaló que una de las propuestas clave es ampliar la zona industrial en el sector norte de Punta Arenas. "Actualmente, ese sector también contempla uso habitacional, pero planteamos que se defina como un área específica con reglamentaciones claras que permitan el desarrollo efectivo de la actividad industrial", explicó.

Respecto a la expansión urbana, indicó que se busca que esta sea regulada y planificada, a diferencia del crecimiento espontáneo que se observa hoy en día, con la construcción de viviendas en distintos puntos de la comuna sin un orden definido, sobre todo en el área de extensión urbana que contempla el actual PRC. Sobre las áreas de restricción, Miranda señaló que muchas de ellas se basan en estudios obsoletos, algunos datados desde la década de 1950. "Zonas como las inundables o ciertos parques urbanos deberían ser reevaluadas para determinar si pueden abrirse a nuevos usos, incluyendo potenciales áreas de edificación", agregó.

En cuanto a la vialidad estructurante, destacó la necesidad de incorporar nuevas vías que acompañen el crecimiento de la ciudad y la creciente cantidad de vehículos. "Así como se ha propuesto la avenida Circunvalación, también es fundamental habilitar conexiones hoy inexistentes entre avenidas principales. Por ejemplo, resulta prioritario conectar el eje Frei–Martínez de Aldunate, así como establecer vínculos entre Avenida Frei y Avenida Bulnes y/o Avenida España, o bien entre la Costanera, Avenida España y el sector poniente, con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad urbana", puntualizó Samuel Miranda, presidente de la Comisión PRC de la CChC Magallanes.

Consideraciones de Empresas de Servicios Básicos

Las empresas de servicios básicos presentaron sus consideraciones técnicas ante la CChC Magallanes, coincidiendo en que el sector norte de Punta Arenas ofrece las condiciones más favorables para el desarrollo urbano de la ciudad. Esta zona se destaca por la disponibilidad de terrenos aptos para una urbanización planificada, su buena conectividad vial y la cercanía a vías existentes o proyectadas. Asimismo, cuenta con ventajas estratégicas, como la proximidad a centrales generadoras de energía eléctrica, la existencia de redes de mayor capacidad de expansión (sistema primario) y la ubicación cercana a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Estas características permiten un crecimiento residencial, comercial e industrial sin afectar el funcionamiento del sistema de distribución actual, incluyendo el suministro de gas licuado.

La empresa concesionaria de servicios sanitarios en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena advierte que la expansión proyectada en el nuevo Plan Regulador requerirá Ampliaciones del Territorio Operacional (ATO) y la ejecución de obras asociadas, incluyendo el reforzamiento de infraestructura sanitaria en sectores periféricos. Además, plantea la necesidad de eliminar las restricciones actuales del Plan Regulador vigente que limitan la construcción de infraestructura sanitaria. Un ejemplo de ello se observa en el sector sur de la ciudad, donde actualmente no es posible desarrollar proyectos como estanques de almacenamiento de agua potable, debido a las normativas existentes.

Por su parte, la empresa concesionaria de la distribución de gas natural y gas licuado en la Región de Magallanes señala que la actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas deberá considerar que podrían ser necesarias inversiones en infraestructura del sistema de distribución, ya que actualmente no existen estaciones intermedias que incrementen la presión en ciertos tramos de la red. En este contexto, cualquier ampliación de capacidad para atender futuras demandas requerirá también la disponibilidad de superficies de bienes nacionales de uso público, destinadas a la instalación de nuevas redes de distribución secundarias y terciarias, fundamentales para el funcionamiento estructurante del sistema.

Finalmente, la empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena afirma que la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es clave para el desarrollo de la ciudad. La empresa eléctrica argumenta que dentro del PRC de Punta Arenas se deben considerar sectores para la ubicación de infraestructura eléctrica crítica, anticipando que sea en armonía con el equipamiento urbano. Además, recomiendan que el nuevo Plan Regulador coordine el crecimiento urbano proyectado con la demanda eléctrica estimada, permitiendo planificar oportunamente la expansión y refuerzo de la red, considerando tiempos de permisos, identificación de terrenos y coordinación con entidades públicas. Asimismo, sugieren definir anticipadamente las zonas industriales y comerciales de alta demanda energética, y contemplar espacios para infraestructura de electromovilidad, como estaciones de carga pública.

