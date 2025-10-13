POETIKA_0S CERRÓ TALLER DE POESÍA EXPERIMENTAL CON RECITAL Y REVISTA COLECTIVA EN PUNTA ARENAS

​El taller Poetika_0S, dirigido por la poeta y profesora Fernanda Cárdenas Márquez, celebró el cierre de su proceso formativo con un recital público y la presentación de su primera revista de poesía experimental, resultado de 17 sesiones de exploración creativa desarrolladas entre mayo y septiembre, en la Biblioteca Pública N°47 y otros espacios de la ciudad.



Durante cuatro meses, las y los participantes del taller se sumergieron en ejercicios de escritura sensorial, poesía sonora, visual y digital, experimentando con técnicas inspiradas en autores como Huidobro, Ball, Parra y Cummings. El proceso culminó en la creación de la revista colectiva Poetika_0S, una publicación impresa que reúne poemas, collages, caligramas y videopoemas creados durante las sesiones.



“Este taller fue una apuesta por abrir los límites de la escritura y devolverle a la poesía su dimensión experimental, colectiva y corporal”, destacó Fernanda Cárdenas Márquez, directora del proyecto. “Nos propusimos que cada sesión fuera un laboratorio de creación, donde la palabra se mezclaba con el sonido, la imagen y el territorio. La revista no es más que el registro tangible de un proceso que muestra lo que ocurre cuando la poesía se practica desde la curiosidad y el juego.”



En cuanto al cierre del proceso, la profesora agregó que siente “realmente mucha felicidad y también agradecimiento. Fuimos muchas mentes creativas las que estuvimos trabajando y forjando todo lo que resultó finalmente de este proyecto, del recital poético y de la revista”.



La encargada de la Biblioteca Pública N°47, Fernanda Poblete Castro, valoró la iniciativa como un aporte innovador al uso cultural del espacio. Para ella, “este taller Poetika_0S ha significado una distinción respecto de lo habitual, porque aquí vimos mucha creatividad y vanguardia, dentro de lo estrafalario, de lo raro, diferente, pero que también experimenta con los sentidos y la interioridad”.



El taller, financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2025, contó con 17 sesiones en total, integrando salidas de campo a la Reserva de Magallanes y al Estrecho de Magallanes, además de encuentros con artistas locales y ejercicios de creación colaborativa.



La revista Poetika_0S puede adquirirse en forma gratuita, coordinando su entrega a través del correo electrónico [email protected]. También será distribuida de manera gratuita en bibliotecas, espacios culturales, hoteles y cafés de la ciudad, como una forma de extender la experiencia, y acercar la poesía experimental a nuevos públicos.



