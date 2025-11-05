CON UNA AMPLIA CONVOCATORIA Y ENTUSIASMO POR PARTE DE LA COMUNIDAD, SE DIO INICIO AL TALLER “BORDA TU ROPA” EN LA COMUNA DE PORVENIR

​La iniciativa se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, en su línea de Iniciativas Barriales, financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y de la Antártica Chilena.



El taller y la positiva respuesta de la comunidad que se sumó a participar, refleja el interés que generan estos espacios. Así lo indicó Macarena León, encargada del Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, institución a cargo de ejecutar el programa en la comuna:



“Esto da cuenta del creciente entusiasmo por aprender, compartir experiencias y dar nueva vida a prendas de vestir a través de la creatividad y la expresión personal, reforzando los lazos sociales en la comuna”, destacó.



El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por su parte, subrayó que "este taller de bordado en Porvenir refleja perfectamente el espíritu de nuestro programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional. No solo estamos descentralizando la cultura y generando equidad territorial al llegar a Tierra del Fuego, sino que estamos cumpliendo el objetivo clave de apoyar a los artistas y gestores locales, y fundamentalmente, de involucrarnos y compartir directamente con las vecinas y vecinos. Es aquí, en la propia comuna, donde visibilizamos y valoramos la inmensa riqueza cultural que nace desde el propio territorio".



Convocatoria a talleristas



La Delegación ha impulsado previamente una campaña para recopilar información de talleristas locales mediante un formulario público, con el fin de visibilizar diversas opciones de enseñanza y aprendizaje y así promover aquellas que respondan mejor a los intereses de la comunidad fueguina. “Gracias a esta iniciativa pudimos contactar a la tallerista de bordado, del mismo modo que ocurrió con el taller de xilografía realizado anteriormente, también en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional”, añadió León.



Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, destacó la importancia de acercar la cultura a los territorios y de integrar estas acciones en la planificación local: “Traer estos espacios a nuestras comunas es fundamental. La cultura no solo fortalece la identidad y el sentido de pertenencia, sino que también debe formar parte del desarrollo provincial y de las políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló la autoridad.



