PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PORVENIR: AVANZA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, informó sobre los avances del proyecto de instalación de cámaras de seguridad de alta resolución en la comuna, iniciativa financiada mediante un proyecto postulado a la Secretaría de Prevención del Delito, con una inversión superior a los 50 millones de pesos.

Actualmente, la empresa responsable se encuentra trabajando en el sector cercano al cementerio, donde se están instalando los soportes y estructuras para los equipos de vigilancia, marcando un importante progreso en el fortalecimiento de la seguridad pública local.

Ubicación Estratégica de las Nuevas Cámaras

Las primeras cámaras de alta resolución que se implementarán en Porvenir estarán destinadas a puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos:

La plaza de Porvenir

Museo

El obelisco

Sector de la calle Señorét

El muelle, en la salida de la comuna hacia Bahía Chilota

Estas ubicaciones fueron definidas para reforzar la vigilancia en sectores de alto tránsito y relevancia comunitaria.

Parte de un Plan Integral de Seguridad Barrial

El alcalde José Gabriel Parada destacó que este proyecto corresponde a uno de los primeros pasos dentro de un plan más amplio para dotar de cámaras de seguridad a todos los barrios de Porvenir.

Además, recordó que ya se han desarrollado iniciativas previas en conjunto con juntas de vecinos, como en el sector Lomas,la población Pedro Aguirre Cerda, reforzando así la protección de vecinos y vecinas en distintos puntos de la comuna.

Centro de Operaciones Municipal para el Monitoreo

En el marco de este proyecto, el municipio también avanza en la construcción de un centro de operaciones municipal, desde donde se podrá centralizar, coordinar y sincronizar el control de las cámaras de seguridad.

La empresa ejecutora dispone de esta semana para completar la instalación y realizar las pruebas técnicas, con el objetivo de dejar el sistema plenamente operativo a partir del mes de febrero.

Un Paso Concreto para Fortalecer la Seguridad en Porvenir

Este proyecto representa un avance significativo en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, fortaleciendo el resguardo de la comunidad y reafirmando el compromiso de la administración municipal, liderada por el alcalde José Gabriel Parada, con la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de Porvenir.

Fuente: municipioradio.cl

