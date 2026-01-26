Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de enero de 2026

PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PORVENIR: AVANZA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN

​Inversión en Seguridad Pública por Más de $50 Millones

porvenircamaras

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, informó sobre los avances del proyecto de instalación de cámaras de seguridad de alta resolución en la comuna, iniciativa financiada mediante un proyecto postulado a la Secretaría de Prevención del Delito, con una inversión superior a los 50 millones de pesos.

 

Actualmente, la empresa responsable se encuentra trabajando en el sector cercano al cementerio, donde se están instalando los soportes y estructuras para los equipos de vigilancia, marcando un importante progreso en el fortalecimiento de la seguridad pública local.

 

Ubicación Estratégica de las Nuevas Cámaras

Las primeras cámaras de alta resolución que se implementarán en Porvenir estarán destinadas a puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos:

 

La plaza de Porvenir

 

Museo

 

El obelisco

 

Sector de la calle Señorét

 

El muelle, en la salida de la comuna hacia Bahía Chilota

 

Estas ubicaciones fueron definidas para reforzar la vigilancia en sectores de alto tránsito y relevancia comunitaria.

 

Parte de un Plan Integral de Seguridad Barrial

El alcalde José Gabriel Parada destacó que este proyecto corresponde a uno de los primeros pasos dentro de un plan más amplio para dotar de cámaras de seguridad a todos los barrios de Porvenir.

 

Además, recordó que ya se han desarrollado iniciativas previas en conjunto con juntas de vecinos, como en el sector Lomas,la población Pedro Aguirre Cerda, reforzando así la protección de vecinos y vecinas en distintos puntos de la comuna.

 

Centro de Operaciones Municipal para el Monitoreo

En el marco de este proyecto, el municipio también avanza en la construcción de un centro de operaciones municipal, desde donde se podrá centralizar, coordinar y sincronizar el control de las cámaras de seguridad.

 

La empresa ejecutora dispone de esta semana para completar la instalación y realizar las pruebas técnicas, con el objetivo de dejar el sistema plenamente operativo a partir del mes de febrero.

 

Un Paso Concreto para Fortalecer la Seguridad en Porvenir

Este proyecto representa un avance significativo en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, fortaleciendo el resguardo de la comunidad y reafirmando el compromiso de la administración municipal, liderada por el alcalde José Gabriel Parada, con la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de Porvenir.

Fuente: municipioradio.cl

coremontaña

CONSEJERA XIMENA MONTAÑA ABORDA CAMBIOS EN FONDOS FRIL, AUDITORÍA AL GORE Y PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Leer Más

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

expomagallanes2026
nuestrospodcast
FB 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
porvenircamaras

PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PORVENIR: AVANZA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pingpongporvenir

DEPORTE Y PARTICIPACIÓN MARCARON EL PRIMER TORNEO DE TENIS DE MESA DE VERANO EN PORVENIR

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS