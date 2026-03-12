A 14 AÑOS DEL DESBORDE DEL RÍO DE LAS MINAS: EL ALUVIÓN QUE MARCÓ A PUNTA ARENAS

La madrugada del 12 de marzo de 2012 quedó marcada en la memoria de Punta Arenas. Cerca de la 01:30 horas, el Río de las Minas se desbordó tras un intenso temporal que dejó más de 100 milímetros de lluvia en solo 24 horas, provocando una emergencia de gran magnitud en distintos sectores de la capital regional.



El evento se produjo luego de lluvias ininterrumpidas que arrastraron sedimentos, troncos y piedras hacia el cauce del río. Esta acumulación de material provocó que varios puentes actuaran como verdaderos diques, impidiendo el normal escurrimiento del agua y generando inundaciones que afectaron con fuerza al centro de la ciudad.



Entre los sectores más golpeados estuvieron la Avenida Colón, el barrio Croata y Playa Norte, donde el agua y el lodo ingresaron a viviendas y calles. Como consecuencia, cerca de 500 casas resultaron dañadas y miles de personas se vieron afectadas, en medio de evacuaciones masivas y un amplio despliegue de emergencia.



La tragedia también reavivó el recuerdo del aluvión de mayo de 1990, otro episodio climático extremo que dejó unos 5 mil damnificados y severos daños en la zona céntrica de Punta Arenas. A 14 años del desborde de 2012, el hecho sigue siendo un hito imborrable en la historia de la ciudad.





