Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a dos funcionarios del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, ocurrida durante un ejercicio militar en Punta Arenas, según información exclusiva de Radio Bío Bío.

Se trata de un capitán y un sargento primero, quienes tendrían relación directa con las instrucciones que se impartieron durante la actividad en la que falleció el uniformado. De acuerdo con los antecedentes conocidos por este medio, la orden que habría recibido el cabo se habría realizado fuera de los protocolos establecidos para este tipo de entrenamientos.

La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

La muerte del cabo fue confirmada por el propio Ejército mediante un comunicado de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” de Punta Arenas, que informó que la muerte se constató el miércoles a las 17:50 horas.

“Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, señaló la institución.

En el mismo documento, la brigada expresó sus condolencias a los cercanos del militar fallecido. “La 4ª Brigada Acorazada ‘Chorrillos’ expresa sus más sentidas condolencias a la familia y lamenta profundamente la pérdida de uno de sus integrantes”, indicaron.

***Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)



FUENTE: BiobioChile.cl 

EJÉRCITO CONFIRMA MUERTE DE MILITAR TRAS “INCIDENTE” EN LAGUNA DE PUNTA ARENAS

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE BORIC Y MINISTRA ARREDONDO VISITAN PUNTO DE CULTURA COMUNITARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYST Y AUSTRO CHILE IMPULSAN PROGRAMA RADIAL PARA RELEVAR EL ROL ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN MAGALLANES "PATAGONIA ON TOUR"

ASOCIACIÓN SUR DOCENTES CRITICA DISEÑO Y GESTIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES