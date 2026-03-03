MUNICIPIO ABRE DÉCIMA VERSIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas lanzó la décima versión del concurso literario "Una mujer, una historia", iniciativa organizada por la Oficina Municipal de la Mujer y orientada a fomentar la creación escrita en la comunidad.



El certamen contempla cuatro categorías: cuento breve y poesía para mujeres mayores de 18 años residentes en la comuna, y cuento breve y poesía para estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa. "Somos de las pocas municipalidades que mantiene un concurso literario a la antigua, con papel y lápiz o computador, entregado en sobre. El año pasado participaron 88 vecinas y esto está pensado para que cualquier mujer pueda contar una historia, no hay que ser escritora. Puede ser en formato poesía o cuento breve", señaló.



La autoridad agregó que desde hace tres años se incorporó la categoría estudiantil, ampliando la convocatoria. "Está dirigido tanto a estudiantes de séptimo a cuarto medio como a mujeres mayores de 18 años. La temática es única: "Una mujer, una historia". Los trabajos se pueden presentar hasta el 22 de abril a las 13:00 horas, en un sobre cerrado y bajo seudónimo, en el buzón dispuesto en la Oficina de Partes del municipio", precisó el edil.



Por su parte, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, explicó que el concurso ha ido creciendo en participación año a año. "El objetivo es que, a través de la escritura, puedan retratar vivencias y reflexionar sobre lo que significa ser mujer en nuestra comunidad. Cada año contamos con más participantes, tanto vecinas como estudiantes", indicó.



Los trabajos serán recepcionados de manera presencial entre el 3 de marzo y el 22 de abril, en horario de 8:15 a 12:00 horas. Posteriormente, un jurado compuesto por profesionales del área de las letras evaluará las obras y definirá a las ganadoras.



En la categoría estudiantes, los premios incluyen un tablet o Kindle para el primer lugar, una cámara instantánea para el segundo y audífonos para el tercero. En tanto, en la categoría adultas, se entregarán premios en dinero: $300.000 para el primer lugar, $200.000 para el segundo y $100.000 para el tercero, además de diplomas de reconocimiento.



Las bases del concurso se encuentran disponibles en el sitio web www.puntaarenas.cl, donde también se puede obtener información adicional sobre este certamen que ya cumple una década promoviendo la escritura en la comuna.

