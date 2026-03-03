Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de marzo de 2026

MUNICIPIO ABRE DÉCIMA VERSIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

El certamen contempla categorías para estudiantes y adultas con premios en dinero y tecnología.

CONCURSO LITERARIO

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas lanzó la décima versión del concurso literario "Una mujer, una historia", iniciativa organizada por la Oficina Municipal de la Mujer y orientada a fomentar la creación escrita en la comunidad.

El certamen contempla cuatro categorías: cuento breve y poesía para mujeres mayores de 18 años residentes en la comuna, y cuento breve y poesía para estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa. "Somos de las pocas municipalidades que mantiene un concurso literario a la antigua, con papel y lápiz o computador, entregado en sobre. El año pasado participaron 88 vecinas y esto está pensado para que cualquier mujer pueda contar una historia, no hay que ser escritora. Puede ser en formato poesía o cuento breve", señaló.

La autoridad agregó que desde hace tres años se incorporó la categoría estudiantil, ampliando la convocatoria. "Está dirigido tanto a estudiantes de séptimo a cuarto medio como a mujeres mayores de 18 años. La temática es única: "Una mujer, una historia". Los trabajos se pueden presentar hasta el 22 de abril a las 13:00 horas, en un sobre cerrado y bajo seudónimo, en el buzón dispuesto en la Oficina de Partes del municipio", precisó el edil.

Por su parte, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, explicó que el concurso ha ido creciendo en participación año a año. "El objetivo es que, a través de la escritura, puedan retratar vivencias y reflexionar sobre lo que significa ser mujer en nuestra comunidad. Cada año contamos con más participantes, tanto vecinas como estudiantes", indicó.

Los trabajos serán recepcionados de manera presencial entre el 3 de marzo y el 22 de abril, en horario de 8:15 a 12:00 horas. Posteriormente, un jurado compuesto por profesionales del área de las letras evaluará las obras y definirá a las ganadoras.

En la categoría estudiantes, los premios incluyen un tablet o Kindle para el primer lugar, una cámara instantánea para el segundo y audífonos para el tercero. En tanto, en la categoría adultas, se entregarán premios en dinero: $300.000 para el primer lugar, $200.000 para el segundo y $100.000 para el tercero, además de diplomas de reconocimiento.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en el sitio web www.puntaarenas.cl, donde también se puede obtener información adicional sobre este certamen que ya cumple una década promoviendo la escritura en la comuna.

GascoCH

GASCO MAGALLANES REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CAMPO REGIONAL PARTICIPANDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EXPOGAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

QUIEBRE ABSOLUTO: BORIC ACUSA A KAST DE MENTIR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR CABLE CHINO

Leer Más

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

borickast
nuestrospodcast
asistentesslepnatales

SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CONCURSO LITERARIO

MUNICIPIO ABRE DÉCIMA VERSIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BASKETBOL 3X3 (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA CAMPEONATO FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Luis Navarro, Seremi de las Culturas

SEREMI DE LAS CULTURAS LUIS NAVARRO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA