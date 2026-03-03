3 de marzo de 2026
CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MARZO
La Seremi de Salud de Magallanes dio a conocer el listado de farmacias de turno para marzo en Punta Arenas y Puerto Natales.
La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para marzo en Punta Arenas y Puerto Natales, con el fin de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual.
En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas, según el día asignado. Entre los turnos se incluyen sucursales de Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Farmacias Magallanes y Salcobrand.
Revisa acá las fechas:
Farmacias Ahumada
- Bories: 13 de marzo
- Avenida España: 7 y 30 de marzo
Cruz Verde
- Avenida España: 4 y 11 de marzo
- Bories: 3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 29 de marzo
- 21 de Mayo: 26 de marzo
Dr. Simi
- Bories: 9 de marzo
- Plaza Benjamín Muñoz Gamero: 21 de marzo
- Blanco Encalada: 23 de marzo
- Avenida España: 25 de marzo
Salcobrand
- Bories: 2 y 10 de marzo
- Avenida España: 14 de marzo
Farmacia La Estrella
- Ignacio Carrera Pinto: 6 y 28 de marzo
- Avenida Los Flamencos: 18 de marzo
Farmacias Magallanes
- Eduardo Frei: 15 y 20 de marzo
- Avenida Bulnes (acceso por Capitán Guillermo): 27 de marzo
Otras Farmacias
- Farmacia Más Ayuda: 1, 17, 31 de marzo
- Farmacia Manantiales: 24 de marzo
Farmacias de turno en Puerto Natales
En Puerto Natales, las farmacias funcionarán de 08:00 a 23:59 horas. El calendario considera a Farmacia Puerto Natales (9 al 15 de marzo), Cruz Verde (16 al 22), Ahumada (23 al 29), Farmacias Magallanes (30 y 31), Salcobran (1 de marzo) y Dr. Simi (2 al 8 de marzo)
La autoridad sanitaria llamó a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y a hacer un uso responsable del sistema.
