Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MARZO

La Seremi de Salud de Magallanes dio a conocer el listado de farmacias de turno para marzo en Punta Arenas y Puerto Natales.

Farmacia Magallanes

La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para marzo en Punta Arenas y Puerto Natales, con el fin de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual.

En Punta Arenas, las farmacias atenderán de 09:00 a 23:00 horas, según el día asignado. Entre los turnos se incluyen sucursales de Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Farmacias Magallanes y Salcobrand.

Revisa acá las fechas:

Farmacias Ahumada

  • Bories: 13 de marzo
  • Avenida España: 7 y 30 de marzo

Cruz Verde

  • Avenida España: 4 y 11 de marzo
  • Bories: 3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 29 de marzo
  • 21 de Mayo: 26 de marzo

Dr. Simi

  • Bories: 9 de marzo
  • Plaza Benjamín Muñoz Gamero: 21 de marzo
  • Blanco Encalada: 23 de marzo
  • Avenida España: 25 de marzo

Salcobrand

  • Bories: 2 y 10 de marzo
  • Avenida España: 14 de marzo

Farmacia La Estrella

  • Ignacio Carrera Pinto: 6 y 28 de marzo
  • Avenida Los Flamencos: 18 de marzo

Farmacias Magallanes

  • Eduardo Frei: 15 y 20 de marzo
  • Avenida Bulnes (acceso por Capitán Guillermo): 27 de marzo

Otras Farmacias

  • Farmacia Más Ayuda: 1, 17, 31 de marzo
  • Farmacia Manantiales: 24 de marzo

Farmacias de turno en Puerto Natales

En Puerto Natales, las farmacias funcionarán de 08:00 a 23:59 horas. El calendario considera a Farmacia Puerto Natales (9 al 15 de marzo), Cruz Verde (16 al 22), Ahumada (23 al 29), Farmacias Magallanes (30 y 31), Salcobran (1 de marzo) y Dr. Simi (2 al 8 de marzo)

La autoridad sanitaria llamó a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y a hacer un uso responsable del sistema.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

c130fach

JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MARZO

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

ORGANIZACIONES RECHAZAN VETO DEL GOBIERNO A LEY INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES

