ALCALDESA DE RÍO VERDE DESTACA AVANCE DE SENDA DE PENETRACIÓN Y PROYECTA NUEVA ERA DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES

​En una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo territorial, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, encabezó una visita técnica a la Senda de Penetración Río Pérez – Río Hollemberg. Durante el encuentro, que contó con la presencia del Gobernador Regional, Jorge Flies, autoridades del MOP, concejales de la comuna, dirigentes vecinales, vecinos e invitados especiales, la jefa comunal relevó la importancia de esta ruta como el eslabón definitivo para la conectividad regional.



Para la máxima autoridad de Río Verde, la consolidación de este trazado es una decisión estratégica que permitirá redefinir la geografía productiva de la zona, impulsando un turismo de clase mundial en la Cordillera Pinto, fortaleciendo la logística de la industria acuícola y potenciando la histórica tradición ganadera de la comuna.





Un llamado a la agilidad administrativa





Dentro de su visión de progreso, la Alcaldesa Vásquez hizo hincapié en la necesidad de agilizar los procesos administrativos vigentes, específicamente aquellos relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que afectan un tramo del proyecto desde el año 2021.



"Nuestra comuna tiene una oportunidad histórica de desarrollo. El respeto por nuestro patrimonio arqueológico es esencial, y precisamente por ese compromiso con nuestra tierra, necesitamos que las resoluciones del Consejo de Monumentos sean ágiles. No queremos que la burocracia frene el futuro de las zonas extremas; nuestra meta es que la infraestructura avance de la mano con la protección de nuestra historia", manifestó la Alcaldesa.

​

Villa Darwin: El corazón de la nueva conectividad



La jefa comunal destacó que la culminación de esta senda es la pieza clave para concretar la planificación de Villa Darwin. El municipio ya dispone de 20 hectáreas destinadas a servicios básicos esenciales, proyectando un polo de servicios que dará vida a territorios hoy aislados y permitirá nuevos asentamientos humanos y productivos.



Sentido homenaje a los trabajadores del camino



En un momento de especial emotividad, la Alcaldesa solicitó formalmente al Ministerio de Obras Públicas considerar el nombre de "Río Gringo" para uno de los cauces del trayecto.





Esta petición busca honrar la memoria de don Francisco Leonardo Avendaño Vargas, maquinista que entregó su vida al proyecto.



"Vencimos la turba y la roca desafiando el viento. Este camino tiene nombre y apellido de hombres valientes. Nombrar este cauce como 'Río Gringo' es un acto de justicia y memoria para quienes, con su esfuerzo, están uniendo nuestra región", expresó emocionada.



Compromiso con el futuro magallánico





Al cierre de la jornada, Tatiana Vásquez instó a las autoridades regionales a mantener el impulso político, técnico y financiero para completar los 25 kilómetros restantes de la ruta.





"He recorrido esta senda a caballo y a pie, y conozco su potencial. Mi invitación al Gobierno Regional es a 'apurar el tranco' para que esta voluntad política se transforme en una realidad concreta. No esperemos décadas; el momento de conectar a Río Verde con la prosperidad es ahora", concluyó la autoridad.

