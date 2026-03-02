Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

ALCALDESA DE RÍO VERDE DESTACA AVANCE DE SENDA DE PENETRACIÓN Y PROYECTA NUEVA ERA DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES

​El municipio ya dispone de 20 hectáreas destinadas a servicios básicos esenciales, proyectando un polo de servicios que dará vida a territorios hoy aislados y permitirá nuevos asentamientos humanos y productivos.

hollenbergrioperez

​En una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo territorial, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, encabezó una visita técnica a la Senda de Penetración Río Pérez – Río Hollemberg. Durante el encuentro, que contó con la presencia del Gobernador Regional, Jorge Flies, autoridades del MOP, concejales de la comuna, dirigentes vecinales, vecinos e invitados especiales, la jefa comunal relevó la importancia de esta ruta como el eslabón definitivo para la conectividad regional.

 
Para la máxima autoridad de Río Verde, la consolidación de este trazado es una decisión estratégica que permitirá redefinir la geografía productiva de la zona, impulsando un turismo de clase mundial en la Cordillera Pinto, fortaleciendo la logística de la industria acuícola y potenciando la histórica tradición ganadera de la comuna.

Un llamado a la agilidad administrativa

Dentro de su visión de progreso, la Alcaldesa Vásquez hizo hincapié en la necesidad de agilizar los procesos administrativos vigentes, específicamente aquellos relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que afectan un tramo del proyecto desde el año 2021.

 
"Nuestra comuna tiene una oportunidad histórica de desarrollo. El respeto por nuestro patrimonio arqueológico es esencial, y precisamente por ese compromiso con nuestra tierra, necesitamos que las resoluciones del Consejo de Monumentos sean ágiles. No queremos que la burocracia frene el futuro de las zonas extremas; nuestra meta es que la infraestructura avance de la mano con la protección de nuestra historia", manifestó la Alcaldesa.


Villa Darwin: El corazón de la nueva conectividad

 
La jefa comunal destacó que la culminación de esta senda es la pieza clave para concretar la planificación de Villa Darwin. El municipio ya dispone de 20 hectáreas destinadas a servicios básicos esenciales, proyectando un polo de servicios que dará vida a territorios hoy aislados y permitirá nuevos asentamientos humanos y productivos.

 
Sentido homenaje a los trabajadores del camino

 
En un momento de especial emotividad, la Alcaldesa solicitó formalmente al Ministerio de Obras Públicas considerar el nombre de "Río Gringo" para uno de los cauces del trayecto.

Esta petición busca honrar la memoria de don Francisco Leonardo Avendaño Vargas, maquinista que entregó su vida al proyecto.

 
"Vencimos la turba y la roca desafiando el viento. Este camino tiene nombre y apellido de hombres valientes. Nombrar este cauce como 'Río Gringo' es un acto de justicia y memoria para quienes, con su esfuerzo, están uniendo nuestra región", expresó emocionada.

 
Compromiso con el futuro magallánico

Al cierre de la jornada, Tatiana Vásquez instó a las autoridades regionales a mantener el impulso político, técnico y financiero para completar los 25 kilómetros restantes de la ruta.

"He recorrido esta senda a caballo y a pie, y conozco su potencial. Mi invitación al Gobierno Regional es a 'apurar el tranco' para que esta voluntad política se transforme en una realidad concreta. No esperemos décadas; el momento de conectar a Río Verde con la prosperidad es ahora", concluyó la autoridad.

NI LA LLUVIA DETUVO A LAS MÁS DE 7 MIL PERSONAS EN EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Además un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos fue exagerada, mientras que 33% cree que la respuesta fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ALCALDESA DE RÍO VERDE DESTACA AVANCE DE SENDA DE PENETRACIÓN Y PROYECTA NUEVA ERA DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES

EQUIPOS EDUCATIVOS DE FUNDACIÓN INTEGRA REFLEXIONAN SOBRE SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE EN JORNADA DE FORMACIÓN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TRANSPARENCIA

MAGALLÁNICO CARLOS LAULER REGRESA A LA SELECCIÓN CHILENA DE BÁSQUETBOL Y BUSCA EL TRIUNFO CLAVE RUMBO AL MUNDIAL JUGANDO DE LOCAL EN VALDIVIA