Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de marzo de 2026

FIN DE LAS VACACIONES: RECOMENDACIONES PARA UN REGRESO GRADUAL A LA RUTINA

Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que es importante ir retomando gradualmente las rutinas y permitirse algunos días de adaptación. ​

v4bqc-K75oUH

Para muchas personas el fin de las vacaciones suele vivirse como un momento difícil, asociado a la sensación de un quiebre abrupto en el descanso y el retorno inmediato a la rutina laboral o académica. Sin embargo, este proceso no tiene que experimentarse como una pérdida repentina. Así lo señaló Felipe Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la PUCV, quien planteó que el regreso puede abordarse como una transición gradual y consciente.

Una de las principales recomendaciones, dijo, es evitar concebir el retorno como un corte tajante entre el periodo de descanso y la vida cotidiana. En lugar de pasar directamente del último día de vacaciones al ritmo habitual, el especialista sugiere anticipar el regreso retomando de forma progresiva algunos horarios y rutinas durante los días finales. 

"Se pueden retomar gradualmente algunos horarios y rutinas en los últimos días, pero sin exigirnos una adaptación inmediata. Nuestro cuerpo y nuestra mente, no operan siempre de manera tajante, por lo que es importante permitirle algunos días de adaptación. Esto implica anticiparse, pero también evitar la autoexigencia excesiva los primeros días", explicó.

En esa línea, el académico enfatizó que el reajuste toma tiempo y que experimentar cierta incomodidad inicial es completamente esperable. La adaptación no ocurre de manera inmediata, por lo que resulta clave evitar la autoexigencia y permitir que el proceso se desarrolle de forma paulatina.

También indicó que otro aspecto relevante es dedicar un momento a reflexionar sobre aquellas experiencias que resultaron más reparadoras o nutritivas durante las vacaciones, porque quizás es posible extender sus efectos positivos en el tiempo.

"Creo que al momento de retornar es súper importante poder apoyarse en las redes, en las personas, generar espacios de autocuidado y volver a ciertos hábitos que ya estén. Si bien es cierto que las vacaciones efectivamente se terminan, podemos hacer que algunos de los efectos puedan extenderse en el tiempo, sobre todo si logramos integrar parte de lo vivido en el día a día. Por ejemplo, si fueron unas vacaciones en las cuales caminé más o en las cuales pude tener más comidas en familia o tener momentos de silencio y de lectura", señaló Felipe Rodríguez.

Siguiendo estas recomendaciones, el regreso no tiene por qué significar volver exactamente a lo de antes. Por el contrario, concluyó el académico, puede transformarse en una oportunidad para reorganizar la rutina, "hacernos conscientes de cuáles son nuestras propias necesidades, tratar de buscar maneras realistas de integrar cosas que hemos hecho y que pueden ser beneficiosas para nosotros. Creo que eso puede ayudar a enfrentar el término de las vacaciones de manera más amable, un poco más consciente con nosotros mismos y sobre todo que ayude a sostener y a generar mejor calidad de vida".

 


Dra

USO DE PANTALLAS EN VACACIONES: CUÁNTO ES DEMASIADO Y CÓMO PONER LÍMITES SALUDABLES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES COORDINAN MEDIDAS PARA UN SEGURO Y ORDENADO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026 EN MAGALLANES

Leer Más

Más de 29 mil estudiantes retornan a las aulas.

Más de 29 mil estudiantes retornan a las aulas.

Coordinación inicio clases 4
nuestrospodcast
LRM comunicaciones_SOAPBOMBEROS (1) (1)

BOMBEROS DE CHILE LANZA SOAP BOMBEROS 2026: UN SEGURO OBLIGATORIO QUE PUEDE SALVAR VIDAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
v4bqc-K75oUH

FIN DE LAS VACACIONES: RECOMENDACIONES PARA UN REGRESO GRADUAL A LA RUTINA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Gonzalo-Gallardo-5-2000x1333

¿POR QUÉ APARECEN LOS PROBLEMAS DE VOZ JUSTO AL VOLVER AL TRABAJO? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sofía_Campeona Chilena

COLUMNA DE OPINIÓN | MÁS QUE EL CIERRE DE UN RECINTO, ES UNA TRAICIÓN AL ÉXITO MAGALLÁNICO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250