Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ JORNADA EXTRAORDINARIA DEL REGISTRO SOCIAL

​La instancia busca facilitar gestiones previas a postulaciones estudiantiles y beneficios estatales.

La Municipalidad de Punta Arenas informó que este sábado 28 de febrero se llevará a cabo una atención extraordinaria de la oficina del Registro Social de Hogares (RSH), entre las 10:00 y las 13:00 horas, en dependencias ubicadas en Avenida Independencia 826, interior.

La medida tiene como objetivo facilitar la actualización de antecedentes o el ingreso de nuevas solicitudes al sistema, especialmente en un periodo clave como marzo, cuando se inician procesos de matrícula en educación superior y se abren postulaciones a distintos apoyos del Estado.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que "marzo es un mes de matrícula. Muchos vecinos y vecinas se trasladan a estudiar a institutos o universidades, tanto en nuestra ciudad como fuera de ella, y es fundamental tener el Registro Social actualizado para poder acceder a becas de alimentación, movilización u otros beneficios que entregan las casas de estudio o el Estado".

La autoridad comunal señaló que esta jornada especial se realiza cada año al término del verano, con el fin de ofrecer una alternativa a quienes no pueden acudir en el horario habitual. "El Registro Social no es automático. Si una familia ha tenido un cambio en su situación, como la pérdida de empleo o una enfermedad compleja, eso debe acreditarse con documentación para que el porcentaje de vulnerabilidad refleje la realidad actual. Es importante hacerlo con tiempo, porque si realizan el trámite este sábado, los datos estarán actualizados cerca del 20 de marzo", precisó.

Actualmente, 121.543 personas cuentan con Registro Social de Hogares en la comuna, lo que representa un 83,4% de la población. En ese contexto, el alcalde enfatizó que este instrumento "es el pasaporte para que el Estado entregue beneficios", por lo que llamó a revisar periódicamente la información y mantenerla al día.

Por su parte, la encargada comunal del RSH, Sofía Manzo, indicó que la atención se concentrará entre las 10:00 y las 13:00 horas y que, en caso de registrarse una alta demanda, se evaluará repetir la jornada. "Este es el tercer año consecutivo que realizamos atenciones extraordinarias en sábado. El año pasado atendimos alrededor de 200 personas, cifra significativa si consideramos que en un día habitual recibimos entre 80 y 100 usuarios", detalló.

Manzo agregó que la convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que ingresan a la educación superior, pero recalcó que es abierta a toda la comunidad. "Invitamos a quienes necesiten actualizar información o realizar consultas a acercarse. Si tienen dudas sobre los documentos que deben presentar, pueden comunicarse previamente a los teléfonos 612 200 645 o 612 200 614 para venir preparados. De todas formas, ese día también podremos orientarlos en la obtención de antecedentes", señaló.

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario reiteraron el llamado a realizar estos trámites con anticipación, a fin de evitar contratiempos al momento de postular a subsidios, becas u otros beneficios sociales durante el mes de marzo.


SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ JORNADA EXTRAORDINARIA DEL REGISTRO SOCIAL

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

minvu

¡ATENCIÓN VECINOS! MINVU PRESENTA GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE RUIDOS MOLESTOS EN CONDOMINIOS