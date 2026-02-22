MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

Con la ayuda de vecinos comprometidos con el medioambiente, la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio concretó la Limpieza Comunitaria en el Sector San Juan, logrando retirar más de 9 mil kilos de residuos en una sola jornada de trabajo colaborativo.

La actividad, desarrollada entre las 09:00 y las 13:00 horas, reunió a 50 voluntarios y 10 funcionarios municipales, quienes trabajaron durante toda la mañana del sábado para limpiar y recuperar este espacio natural de alto valor ecológico y turístico para la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto de la acción y el compromiso ciudadano. "Es un orgullo ver a vecinos de distintas edades colaborando por nuestra ciudad. Pero también esto nos deja una reflexión importante: la basura no llegó sola. La ciudad más limpia es la que menos se ensucia, y eso depende de la responsabilidad de cada uno", afirmó.

Durante la jornada se retiraron residuos de distinta índole, incluyendo basura domiciliaria, neumáticos y baterías.

Matías Muñoz, vecino que participó en la actividad, señaló que fue una intervención muy positiva. "Fue una a





coger todavía, pero próximamente irán los camiones a llevarse las bolsas", expresó.

Desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sofía Blanco destacó: "Esta actividad tuvo una gran convocatoria de la comunidad. Los cupos se agotaron rápidamente al momento de lanzar la actividad en redes sociales de la municipalidad. Contamos con 50 voluntarios de distintos sectores de la ciudad y, con su apoyo, logramos sacar más de 9 mil kilos de residuos de distinta índole".

