19 de febrero de 2026
FORMALIZAN POR HOMICIDIO FRUSTRADO A SUJETO QUE ATROPELLÓ A FUNCIONARIO DE CARABINEROS
El conductor intentó huir de un control vehicular, atropelló al funcionario y fue detenido en el lugar. Marcó 1,26 g/l en el alcotest y su vehículo quedó fuera de circulación.
Durante la jornada del miércoles 18 de febrero, cerca de las 19:30 horas, mientras la Patrulla Centauro de la Prefectura Magallanes efectuaba controles vehiculares en calle 21 de Mayo con esquina Miraflores, se realizó la señal de detención a un conductor, quien hizo caso omiso a la instrucción de Carabineros, dándose a la fuga en dirección norte de la comuna, siendo alcanzado en la intersección del pasaje Miramar.
El funcionario policial se disponía a efectuar la fiscalización; el sujeto reinició la marcha, atropellándolo y dejándolo sobre el capó del vehículo, ocasionándole lesiones de carácter leve. En ese momento, el individuo detuvo el móvil y fue aprehendido en el lugar por Carabineros.
Posteriormente, y ante el evidente hálito alcohólico, fue trasladado a la Sección SIAT para la realización de alcotest y narcotest, arrojando resultado positivo por conducción en estado de ebriedad, con 1,26 g/l, y negativo para sustancias psicotrópicas.
La documentación del vehículo se encontraba completamente vencida, por lo que fue retirado de circulación y trasladado al corral municipal.
El sujeto fue identificado con las iniciales V.A.C.O., de nacionalidad chilena, sin antecedentes penales, quien por instrucción de la Fiscalía Local de Punta Arenas pasó a control de detención este jueves 19 de febrero, por los delitos de conducción en estado de ebriedad y homicidio frustrado contra Carabinero de servicio.
La Prefectura presentó una querella contra el imputado por el cargo de Homicido Frustrado en contra de Carabinero de servicio.
La vocería se realizará a las 16 horas en el frontis de la Prefectura Magallanes, en Calle Julio Roca 924, con el Prefecto, Coronel Gonzalo Larenas Arias.
