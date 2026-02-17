CONSEJERO ARTURO DÍAZ EXPLICA DIFERENCIAS EN VIÁTICOS DEL CORE Y LLAMA A DEBATIR CON RESPONSABILIDAD POLÍTICA

En el programa Buenos Días Región, el consejero regional Arturo Díaz Valderrama abordó la polémica en torno a los viáticos de los integrantes del Consejo Regional (Core), explicando que los montos varían según la comuna de origen de cada autoridad.

Señaló que este miércoles sostendrán una comisión de Régimen Interior para planificar el inicio de sesiones y comisiones, y enfatizó que los gastos más altos responden principalmente a traslados desde comunas como Puerto Williams, Última Esperanza o Tierra del Fuego, donde solo en pasajes aéreos y estadía pueden bordear los 400 a 500 mil pesos por sesión.

Díaz cuestionó los “rankings” publicados sin contexto, indicando que generan una percepción errónea en la ciudadanía. Explicó que mientras consejeros de Punta Arenas pueden asistir caminando —sin costo de traslado—, quienes viven en zonas extremas deben viajar incluso un día antes y permanecer varias jornadas en la capital regional.

“Hay que ser justos”, sostuvo, agregando que los viáticos están regulados y que incluso se han limitado en ciertos casos, señalando que actividades como festivales deben financiarse con recursos personales y no con fondos públicos.

En la conversación también abordó el retraso en la transferencia de recursos desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, lo que ha impactado la ejecución de proyectos. Atribuyó esta lentitud al aumento de controles tras el denominado “caso convenios”, valorando la mayor fiscalización, pero reconociendo que ha generado demoras en pagos y en la concreción de iniciativas, incluida la asignación del 8 % para organizaciones sociales.

Finalmente, el consejero realizó un balance político del actual gobierno, destacando avances en pensiones y otras materias sociales, aunque manifestó preocupación frente al próximo mandato. Planteó la necesidad de mayor diálogo entre parlamentarios de Magallanes para priorizar proyectos regionales por sobre diferencias ideológicas y llamó a ejercer una política con responsabilidad, evitando la confrontación permanente y la desinformación.