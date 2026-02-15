CONSUELO BAHAMONDE HACE HISTORIA: BRONCE EN EL TORNEO ESTATAL DE ESPAÑA SUB-21

La tenimesista magallánica Consuelo Bahamonde Sandoval, actualmente radicada en Madrid, alcanzó un histórico logro deportivo al ubicarse entre las cuatro mejores jugadoras de España en la categoría Sub-21, tras obtener medalla de bronce en el Torneo Estatal de Tenis de Mesa, una de las competencias más importantes del calendario nacional.

El torneo se disputó en la ciudad de Tarragona, en el imponente Palacio de los Deportes de Cataluña, recinto que albergó más de 1.200 deportistas de distintas categorías durante dos fines de semana intensos de competencia, con 28 mesas habilitadas de manera simultánea y transmisión oficial en línea a través de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

Camino al podio

Para llegar a esta instancia nacional, Consuelo obtuvo previamente el cupo para representar a Madrid, logrando su clasificación al Torneo Estatal.

En la fase de grupos (Grupo N°3), la deportista magallánica mostró carácter y solidez competitiva:

🟢 Victoria 3-1 ante Lucía Vega (Cataluña).

🟢 Triunfo 3-0 frente a Natalia Oubiña (Galicia).

🔴 Ajustada derrota 2-3 ante Marina Bueno (Cataluña).

Con estos resultados clasificó en el segundo lugar de su grupo, accediendo al cuadro final.

En octavos de final, superó con claridad a la catalana Anna Barrau por 3-0.

En cuartos de final, protagonizó uno de los encuentros más intensos del torneo, derrotando a la madrileña María Alia por 3-2, asegurando así su paso a semifinales y, con ello, un lugar en el podio nacional.

Ya en semifinales, no pudo ante la gallega Julia Guerra, quien se impuso por 3-0. Sin embargo, el resultado le permitió a Consuelo quedarse con la medalla de bronce, consolidándose entre las mejores exponentes Sub-21 del tenis de mesa español.

Presente deportivo y académico

Actualmente, Consuelo continúa compitiendo en la Primera División Femenina de España representando al Club de Tenis de Mesa Coslada, compatibilizando su exigente calendario deportivo con sus estudios de primer año del ciclo formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico en Madrid.

Desde España, la deportista envió un afectuoso saludo a todos quienes la apoyan desde Magallanes y Chile, destacando que este logro es también fruto del respaldo permanente de su familia, entrenadores y comunidad deportiva.

