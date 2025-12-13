PREMIO NACIONAL DE HISTORIA MATEO MARTINIC BEROS CELEBRA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A FARO “ISLOTES EVANGELISTAS”

El pasado 10 de diciembre en el consejo de la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación (IALA), se nombró a Faro “Islotes Evangelistas” como Faro Patrimonio para el año 2026, importante reconocimiento internacional que por primera vez reconoce a un Faro chileno.

Su construcción comenzó en 1895 y puesto en servicio el 18 de septiembre de 1896, Faro “Islotes Evangelistas” ha sido fundamental guiando a navegantes desde la boca occidental del Estrecho de Magallanes, en donde cientos de fareros han protagonizado historias de sacrificio y entrega, siendo partes de páginas doradas escritas entre viento, mar y soledad.

El Historiador Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia, recibió la noticia con alegría, destacando que “Faro ejemplar en este servicio de las costas y los mares del mundo, no puedo dejar de recordar a quienes más deben ser recordados, como George Sligth ingeniero escoses pero chileno de corazón, el cual diseñó el faro en aquel lugar imposible, y también a aquellos que colaboraron en la construcción, toda una obra arquitectónica y al mismo tiempo una verdadera obra de arte”, agregando que “un recuerdo especialísimo para nuestros queridos fareros, aquellos que dejaron prácticamente la vida en ese servicio silencioso para la humanidad…los que sirvieron y siguen sirviendo en ese faro chileno, un honor para nuestro país que puede exhibir ante el mundo orgulloso su sistema de faros y balizas”, comentó el connotado intelectual.

Mateo Martinic, entre otras instituciones académicas, es miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, recibiendo el año 2020 una condecoración por parte de la Armada de Chile por su contribución a la historia naval y marítima de Chile.

El año 1996, junto a Carmen Slight nieta del ingeniero constructor del emblemático faro, visitó las instalaciones y compartió con los fareros que la resguardaban.

En diversos libros y artículos académicos Mateo Martinic ha destacado la obra de faros en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo su obra “Los Faros del Estrecho” parte de la colección “500 años” en el marco del V centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

