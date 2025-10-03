DISEÑOS SUSTENTABLES DE MAGALLANES EJECUTADOS POR EL MOP FUERON RECONOCIDOS EN EL PREMIO CES 2025

La certificación CES evalúa los edificios desde su etapa de diseño hasta la operación, considerando aspectos como confort térmico, acústico, calidad del aire e iluminación natural, así como el uso eficiente de la energía, agua y gestión de residuos. Todo esto con el objetivo de promover una construcción pública sustentable y adaptada a las realidades locales.

En el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) en Santiago, se efectuó este 30 de septiembre la premiación 2025 de los proyectos públicos y privados que a nivel nacional han sobresalido en sus procesos de diseño y/ o construcción al aporte de una edificación sustentable.



El CES como institución externa valida las condiciones de eficiencia energética de las edificaciones y compromisos nacionales en términos de reducción de gases de efecto invernadero.



En este marco el proyecto de diseño “Construcción Edificio Consistorial de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego”, financiado con recursos F.N.D.R y cuya unidad técnica es la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, obtuvo el Primer Lugar a nivel nacional en categoría de precertificación sobresaliente, con un total de 87,5 ptos.



El proyecto considera el uso de los arreglos fotovoltaicos y módulos de cogeneración, como instalaciones suplementarias enfocadas directamente en la reducción de combustible.



La “Certificación Edificio Sustentable” es un sistema nacional que permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevos como existentes, sin diferenciar administración o propiedad pública o privada.



Refugio de pasajeros



El proyecto del refugio de pasajeros que se construirá hacia fines de esta década en el aeródromo Teniente Marsh, fue destacado igualmente por su alto estándar de sustentabilidad en la última edición de los Premios Certificación Edificio Sustentable (CES).



La iniciativa desarrollada por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, fue distinguida por CES con el segundo lugar de la categoría de proyectos precertificados, al registrar 86,5 puntos. Entre los factores que incidieron en esta evaluación figuran la excelencia de su aislación térmica, su total autoabastecimiento energético mediante generación eólica y la nula emisión de carbono y residuos, gracias a los cuales el edificio podrá ser considerado como net zero.



El refugio consiste en una estructura modular y aerodinámica de 757 metros cuadrados, que incluye sala de embarque de pasajeros, oficinas, bodega y servicios higiénicos, entre otras áreas. Su diseño arquitectónico destaca por incorporar una aislación con un coeficiente de transmisión térmica extremadamente bajo, que permite minimizar la pérdida de calor y optimizar el uso energético, manteniendo un ambiente interior confortable y sostenible, lo cual resulta crucial en climas extremos.



En cuanto a eficiencia energética, el proyecto se caracteriza por contar con un proyecto eólico que proporciona energía limpia y suficiente para operar autónomamente, la cual es complementada por el estratégico diseño de su iluminación y su sistema de ventilación mecánica optimizada.



Asimismo, la edificación contará con un sistema sanitario con aparatos altamente eficientes, que permitirán reducir en más de 50% el consumo de agua con respecto a un recinto tradicional. Además, incluye el uso de materiales de bajo impacto ambiental y un cuidadoso manejo de residuos durante la construcción y vida útil del refugio, con lo que se asegura el respeto de las delicadas condiciones ambientales de la Antártica.



La realización de este proyecto, cuyas obras se iniciarían en 2028, resulta relevante porque el aeródromo Teniente Marsh aún no cuenta con un recinto que sirva como terminal para la recepción de pasajeros, lo cual incide en la comodidad de los usuarios, especialmente en situaciones climáticas adversas. Cabe considerar que en 2024 este aeródromo movilizó más de 17 mil pasajeros.



Ambas distinciones fueron muy valoradas por el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, mencionando que “es un orgullo para nuestra región ser distinguidos con iniciativas que ejecuta el Ministerio y que relevan las edificaciones de uso público con mayor eficiencia energética y que incorporan soluciones que benefician al medio ambiente”.



En la ceremonia participaron el Director General de Obras Públicas Boris Olguín, la Directora Nacional de Arquitectura Loreto Wahr, Jefe Nacional del Departamento de Proyectos de la Dirección de Aeropuertos Paulo Epul, y el Director Regional de Arquitectura Jorge Cortés.







