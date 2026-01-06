Punta Arenas,
6 de enero de 2026

TRAS POLÉMICA POR RAPA NUI, EL GOBIERNO REMOVIÓ A LA EMBAJADORA PAKARATI

​La diplomática, cuestionada por hacer llamados a la "libre determinación" de la isla, terminará su misión en Nueva Zelanda el 31 de enero.

Tras varios días al centro de una controversia por hacer llamados a la "libre determinación para Rapa Nui", el Gobierno dispuso que la embajadora Manahi Pakarati termine su misión en Nueva Zelanda el 31 de enero.

El tono de los posteos de la diplomática en esa materia generaron una crítica transversal, la cual se agravó al difundirse una entrevista concedida en septiembre a una radio neozelandesa, en la que dice estar trabajando en una nueva regulación para obtener un estatus distinto en Rapa Nui.

La semana pasada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que Pakarati incurrió en una falta con las imágenes compartidas, y por ende, "ya fue reprendida por la Cancillería, ella misma reconoció su error y se excusó retirando las imágenes que había publicado en redes sociales".

No obstante, ocho días después, el propio canciller Alberto Van Klaveren anunció la remoción de la diplomática, al comienzo de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado este martes.

Su salida tiene que ver con que "la embajadora Pakarati incumplió con la instrucción de informar sobre la realización de dicha entrevista de manera ex-post, y de enviar el registro o transcripción de ésta para el análisis correspondiente. De no existir un registro, se debe remitir un relato del diálogo sostenido, y eso tampoco ocurrió", explicó el secretario de Estado.

El fin de su adscripción en Nueva Zelanda implica "su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento", acotó Van Klaveren.

Así las cosas, el canciller afirmó que Pakarati no será nombrada en otra destinación por lo que queda de la Administración Boric.

Fuente: cooperativa.cl 



GOBIERNO DESTACA ALZA SOSTENIDA EN RESULTADOS DE LA PAES TRAS DOS AÑOS DE APLICACIÓN: REVISA CUÁNTO SUBIÓ EL PROMEDIO

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRAS POLÉMICA POR RAPA NUI, EL GOBIERNO REMOVIÓ A LA EMBAJADORA PAKARATI

SENADOR BIANCHI EXIGE AL GOBIERNO ACELERAR GESTIONES PARA REVERTIR CIERRE DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

UNIVERSIDAD DE CHILE REALIZARÁ EVENTO DE ORIENTACIÓN PARA POSTULANTES TRAS RESULTADOS PAES

SALIDA DE MADURO

