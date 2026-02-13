EX CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE FALTA DE INICIATIVA EN PUERTO WILLIAMS: “NO HAY ALGO DONDE DIGA ESTO ES FRUTO DE ESTE GOBIERNO”

En conversación con Buenos Días Región, el ex consejero regional, Rodolfo Mondaca Sáez abordó los desafíos pendientes en Puerto Williams y su evaluación de la gestión de la provincia. Mondaca fue autocrítico respecto a su paso por el Consejo Regional, pero sostuvo que en los últimos cuatro años no se consolidó una obra emblemática que pueda atribuirse a la actual administración. “No hay algo donde diga esto es fruto de este gobierno”, afirmó, señalando que faltó mayor iniciativa local y una cartera de proyectos con visión de largo plazo para Puerto Williams.

El ex core mencionó avances en el muelle multipropósito, aunque cuestionó los plazos entre etapas, y pidió acelerar la conectividad a través del camino Vicuña-Yendegaia. También criticó la lentitud del Servicio de Salud con el hospital local: “Acá aún seguimos peleando por la diálisis, donde el Servicio de Salud ha buscado distintas excusas para no entregar el servicio en Puerto Williams”, declaró.

Finalmente, enfatizó en la importancia de un Consejo Regional cohesionado y fiscalizador, valorando la energía de los nuevos consejeros. Además, manifestó que, ojalá, el próximo delegado presidencial en Puerto Williams sea alguien de la misma zona y que no asuma desde Punta Arenas u otras partes de la región.

