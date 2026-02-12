Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES MUESTRA RESILIENCIA EN CONECTIVIDAD AÉREA Y PROYECTA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA EL TURISMO REGIONAL

Por: Sara Adema, Gerente Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST)

Sara-Adema-Yusta-blog-HYST

Magallanes muestra resiliencia en conectividad aérea y proyecta oportunidades de crecimiento para el turismo regional

Frente a la información difundida a nivel nacional respecto de la disminución en el número de pasajeros transportados por vía aérea en el país, desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) destacamos que la Región de Magallanes presenta un comportamiento distinto, con señales positivas que aportan al desarrollo del turismo y la economía regional.

Si bien el Aeropuerto de Punta Arenas evidencia una leve variación a la baja en el último período, el análisis global del sistema aeroportuario regional muestra un resultado favorable, impulsado principalmente por el crecimiento sostenido del aeropuerto de Puerto Natales, que continúa consolidándose como puerta de entrada al turismo de naturaleza y como un motor relevante para la actividad turística.

Este dinamismo aporta directamente a Magallanes: fortalece la llegada de visitantes, activa la cadena de valor turística, promueve el empleo y posiciona a la región como un destino competitivo dentro del contexto nacional.

Como gremio, consideramos que el foco debe estar en el desempeño global de la región y no únicamente en indicadores aislados. El crecimiento del sistema en su conjunto es lo relevante, y debe ser protegido y potenciado mediante una agenda coordinada entre sector público y privado que permita mantener e incrementar estos niveles de conectividad.

En esa línea, resulta fundamental avanzar en medidas que favorezcan la competitividad aérea del destino, tales como revisar la estructura de costos operacionales —incluida la tasa de embarque para destinos regionales— y evaluar mecanismos como la comercialización de combustible bajo régimen de zona franca, lo que podría facilitar la operación de nuevas rutas y frecuencias.

Asimismo, es clave acelerar los procesos de mejoramiento y ampliación de infraestructura aeroportuaria en la región. Los proyectos de modernización y nuevos terminales que hoy se encuentran en carpeta son una señal concreta de futuro y una herramienta directa para sostener el crecimiento del tráfico aéreo, mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la capacidad de recepción del destino.

Magallanes tiene hoy una oportunidad clara: consolidar su conectividad y proyectar un crecimiento sostenido del turismo. Para ello, se requiere continuidad en las inversiones, decisiones oportunas y trabajo articulado entre instituciones, municipios, aerolíneas y el sector turístico.

El desafío no es solo mantener las cifras actuales, sino transformarlas en una plataforma de desarrollo regional de largo plazo.




SALMONICULTURA Y TURISMO EN PUERTO NATALES: LA CONVIVENCIA QUE SE VIVE EN TIERRA Y EN LOS FIORDOS

TERMÓMETRO LABORAL DESTACA CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y DE SALARIOS EN MAGALLANES

Leer Más

Entre los datos más relevantes de la estadística que abarca octubre a diciembre de 2025, se subraya el número de personas trabajando, que creció en un 1,5%, lo que representa más de 1.400 personas. En tanto, las remuneraciones aumentaron en un 5,9% según el estudio.

Entre los datos más relevantes de la estadística que abarca octubre a diciembre de 2025, se subraya el número de personas trabajando, que creció en un 1,5%, lo que representa más de 1.400 personas. En tanto, las remuneraciones aumentaron en un 5,9% según el estudio.

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Sara-Adema-Yusta-blog-HYST

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES MUESTRA RESILIENCIA EN CONECTIVIDAD AÉREA Y PROYECTA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA EL TURISMO REGIONAL

Judith Pardo

MARCA CHILE RECONOCE A MAGALLÁNICA JUDITH PARDO EN EL DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA

ALCALDE DE PORVENIR REALIZA BALANCE DEL ASADO MÁS GRANDE DE LA PATAGONIA

¿SABE QUÉ PAPELES NECESITA PARA EL CRÉDITO HIPOTECARIO?