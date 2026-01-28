UNA DÉCADA CONSOLIDANDO LA PATAGONIA CHILENA COMO UN DESTINO MUNDIAL

​El 2025 fue un año crucial para la Ruta de los Parques de la Patagonia. Y no solo porque se cumplieron 10 años desde que Douglas Tompkins presentó esta visión en la primera Cumbre Mundial ATTA de Turismo Aventura en Puerto Varas. Una idea que no solo transformó la manera de entender la conservación en Chile, sino que la proyectó como una verdadera visión de desarrollo local con impacto global.

Lo que comenzó con una gran idea de conservación, hoy se ha consolidado en una de las rutas escénicas más extraordinarias del planeta: 17 parques nacionales y más de 60 comunidades que hoy encuentran en la conservación una alternativa de desarrollo económico y bienestar.



Hoy en día la Ruta ya no es solo la visión impulsada por una fundación; es un proyecto país. El Programa Transforma Mesoregional de Corfo, que este año cumplió su primer año de implementación, busca fortalecer la experiencia de los visitantes y promover un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza mediante el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y las comunidades locales. Una visión que demuestra lo que Chile puede lograr cuando la conservación junto con el turismo se convierten en una política de Estado y en un compromiso compartido.



Recordaremos el 2025 por los diversos hitos que fortalecen la Ruta: Puerto Natales fue sede de la principal cumbre mundial de turismo aventura; se desarrollaron por primera vez y en forma simultánea seminarios sobre la Ruta en Los Lagos, Aysén y Magallanes; el Parque Nacional Cerro Castillo se convirtió en la primera área protegida chilena en ingresar a la Lista Verde de la UICN; Chile volvió a destacar en los World Travel Awards convirtiéndose por séptima vez como el Mejor Destino Aventura del Mundo; y localidades como Puyuhuapi y Villa Cerro Castillo fueron incluidas en el Top 100 de Green Destinations. Todos estos logros consolidan a Chile como un destino de naturaleza líder a nivel global, fruto del trabajo de cientos de personas e instituciones comprometidas.



Y no podemos dejar pasar la oportunidad de resaltar el curso online de la Ruta de los Parques de la Patagonia, que superó los 500 estudiantes certificados, reflejando con ello el creciente interés por aprender, cuidar y valorar este patrimonio excepcional.



El 2026 se proyecta lleno de nuevos desafíos y oportunidades para seguir fortaleciendo la Ruta de los Parques de la Patagonia, siempre guiados por la convicción de que la conservación y el desarrollo local pueden avanzar de la mano cuando existe compromiso colectivo.







