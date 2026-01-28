Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

UNA DÉCADA CONSOLIDANDO LA PATAGONIA CHILENA COMO UN DESTINO MUNDIAL

​Por Carolina Cerda, directora del programa Ruta de los Parques de la Patagonia.

carolina_cerda_rewildingchile

​El 2025 fue un año crucial para la Ruta de los Parques de la Patagonia. Y no solo porque se cumplieron 10 años desde que Douglas Tompkins presentó esta visión en la primera Cumbre Mundial ATTA de Turismo Aventura en Puerto Varas. Una idea que no solo transformó la manera de entender la conservación en Chile, sino que la proyectó como una verdadera visión de desarrollo local con impacto global.


Lo que comenzó con una gran idea de conservación, hoy se ha consolidado en una de las rutas escénicas más extraordinarias del planeta: 17 parques nacionales y más de 60 comunidades que hoy encuentran en la conservación una alternativa de desarrollo económico y bienestar.

 
Hoy en día la Ruta ya no es solo la visión impulsada por una fundación; es un proyecto país. El Programa Transforma Mesoregional de Corfo, que este año cumplió su primer año de implementación, busca fortalecer la experiencia de los visitantes y promover un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza mediante el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y las comunidades locales. Una visión que demuestra lo que Chile puede lograr cuando la conservación junto con el turismo se convierten en una política de Estado y en un compromiso compartido.

 
Recordaremos el 2025 por los diversos hitos que fortalecen la Ruta: Puerto Natales fue sede de la principal cumbre mundial de turismo aventura; se desarrollaron por primera vez y en forma simultánea seminarios sobre la Ruta en Los Lagos, Aysén y Magallanes; el Parque Nacional Cerro Castillo se convirtió en la primera área protegida chilena en ingresar a la Lista Verde de la UICN; Chile volvió a destacar en los World Travel Awards convirtiéndose por séptima vez como el Mejor Destino Aventura del Mundo; y localidades como Puyuhuapi y Villa Cerro Castillo fueron incluidas en el Top 100 de Green Destinations. Todos estos logros consolidan a Chile como un destino de naturaleza líder a nivel global, fruto del trabajo de cientos de personas e instituciones comprometidas.

 
Y no podemos dejar pasar la oportunidad de resaltar el curso online de la Ruta de los Parques de la Patagonia, que superó los 500 estudiantes certificados, reflejando con ello el creciente interés por aprender, cuidar y valorar este patrimonio excepcional.

 
El 2026 se proyecta lleno de nuevos desafíos y oportunidades para seguir fortaleciendo la Ruta de los Parques de la Patagonia, siempre guiados por la convicción de que la conservación y el desarrollo local pueden avanzar de la mano cuando existe compromiso colectivo.



Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Leer Más

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

carabineroscontrolespuq
nuestrospodcast
cogridtpn

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
carolina_cerda_rewildingchile

UNA DÉCADA CONSOLIDANDO LA PATAGONIA CHILENA COMO UN DESTINO MUNDIAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
alguaciles provincia ultima esperanza 2026

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA SUMA NUEVOS ALGUACILES DE CARABINEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
OJO CON LA CULTURA 3

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL CERRO DE LA CRUZ Y CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE CHILOÉ MARCAN NUEVO EPISODIO CULTURAL EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE