29 de enero de 2026

ALIANZA DE LOS PUERTOS DE LA PATAGONIA TRAZA LINEAMIENTOS CLAVE PARA EL TURISMO DE CRUCEROS

EPAUSTRAL, EMPORCHA y EMPORMONTT.

puertospatagonia
En el marco del encuentro realizado esta semana en Puerto Montt, las empresas portuarias EPAUSTRAL, EMPORCHA y EMPORMONTT, con esta última como anfitriona, revisaron y afinaron detalles de la propuesta para una estrategia de Turismo de Cruceros para la zona sur austral de Chile, que trabajaron junto a sus equipos especializados.

El documento inserta un análisis y propuestas con sus acciones para el desarrollo del Turismo de Cruceros, que resulta de alta relevancia para el desarrollo económico en las tres regiones donde operan respectivamente las portuarias. Al mismo tiempo, la estrategia fue entregada al Gobernador de la Región de Los Lagos Alejandro Santana, para que sean los Gobiernos Regionales los que lideren esta iniciativa. 

Desde la Asociación de Puertos de la Zona Sur Austral, su presidente Enrique Runin, también presidente de EMPORCHA, puntualizó que "hemos preparado una propuesta para la macrozona sur austral que reconoce los lineamientos estratégicos nacionales, pero se construye a partir de los desafíos propios de la macrorregión austral. Identificamos todas las oportunidades para poder aumentar las recaladas turísticas y los beneficios respectivos para los territorios del Sur-Austral de Chile. La industria mundial está en un desarrollo constante y Sudamérica solo representa el 3% de los destinos, siendo nuestro territorio un espacio con gran potencial, donde las tres regiones comparten atributos clave que debemos aprovechar". 

Por su parte, Julián Goñi, presidente de EMPORMONTT y secretario de la Asociación, complementó respecto del proceso, que "fue muy importante ver el documento con la Subsecretaría, para detallar que nuestra propuesta tiene coherencia con los lineamientos nacionales, pero identidad con los requerimientos propios de nuestra macroregión. Los focos que se tomaron desde la Asociación tienen coherencia con lo que se trató a nivel nacional. Lo relevante es fortalecer el apoyo técnico a los Gobiernos Regionales, quienes serán en el futuro los que impulsen acciones coordinadas con municipios, reparticiones de Gobierno y los mismos puertos".

Finalmente, Gabriel Aldoney, presidente de la Empresa Portuaria Austral, destacó que "si uno junta las tres regiones de la zona sur austral, es donde se hace la industria de los cruceros en Chile. Sin embargo, muchas veces se habla más de lo que pasa entre San Antonio y Valparaíso, que está muy lejos del movimiento que se tiene acá, pero tiene mejores condiciones de infraestructura. Esa es una preocupación que hay que tomar en conjunto, porque lo que se hace en Punta Arenas se beneficia de lo que se hace en Puerto Montt, y lo que se hace en Puerto Montt también ocurre en Aysén, y así sucesivamente". La autoridad recordó además la última ampliación del Muelle Arturo Prat en Magallanes, que permitirá la recalada de naves de hasta 300 metros de eslora, y afirmó que otro de los desafíos es competir en igualdad de condiciones con otros polos del Cono Sur, como Ushuaia en Argentina.

Tras las presentaciones efectuadas a las autoridades pertinentes, tanto desde la cartera de Turismo como desde el Gobierno Regional de Los Lagos, valoraron el trabajo realizado. "Hay una política que se está descentralizando y se está tomando como un desafío para el país. Cerca del 80% de las recaladas de cruceros en Chile, son en estas regiones y requiere una mirada mucho más competitiva", declaró el Gobernador Santana, agregando que "vamos a socializar esta propuesta entregada hoy, con los municipios, con los otros gobernadores, con miras a encontrarnos nuevamente para ver en detalle las acciones a seguir, con métrica y objetivos concretos. Me queda una grata sensación del trabajo que hemos visto hoy". 

En tanto, la Subsecretaria de Turismo Verónica Pardo, quien fue parte de la reunión, catalogó este momento como parte de la "descentralización activa y protagonista" y agradeció el trabajo realizado por las empresas portuarias, así como la disposición del Gobernador para avanzar en esta materia. "Yo he venido a dar la mirada desde el paraguas nacional, en el marco de un trabajo regional tan necesario como el que están realizando acá. El trabajo venidero de todos, será clave para este desarrollo", cerró.
INVESTIGADORES DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIALOGAN SOBRE LOS IMPACTOS DE LA GANADERÍA EN LOS BOSQUES SUBANTÁRTICOS DE LA PATAGONIA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

señaltvnatales

QUIEREN MANTENER EL ACCESO GRATUITO A LA TELEVISIÓN ABIERTA PARA 15 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

puertospatagonia

ALIANZA DE LOS PUERTOS DE LA PATAGONIA TRAZA LINEAMIENTOS CLAVE PARA EL TURISMO DE CRUCEROS

Mentora

DOCENTES CON UN 1 AÑO DE EJERCICIO PROFESIONAL PUEDEN POSTULAR AL SISTEMA DE INDUCCIÓN Y MENTORÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PLAZA DE JUSTICIA CESFAM FENTON 5

INVITAN A PRIMERA "PLAZA DE JUSTICIA" EL MIÉRCOLES 28 EN EL CESFAM FENTON

Reunion de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos