HITO ARQUEOLÓGICO EN LA PATAGONIA: PUBLICAN PRIMER REGISTRO DE GRABADOS RUPESTRES EN MAGALLANES

​Un hallazgo inédito para el estudio del pasado prehispánico de la región fue dado a conocer recientemente tras la publicación del primer registro de grabados rupestres en Magallanes, localizados en el sector de Sierra Baguales, casi en el límite con Argentina. La investigación fue desarrollada por los doctores en Antropología Víctor Sierpe González y Cristóbal Palacios Cárdenas, académicos de la Universidad de Magallanes, y publicada en la revista especializada Comechingonia.

El estudio describe tres motivos grabados en roca, correspondientes a dos sitios denominados OG1 y OG2, ubicados al noreste del Parque Nacional Torres del Paine. Este descubrimiento rompe con la idea predominante de que el arte rupestre en Magallanes se limitaba exclusivamente a la pintura, incorporando por primera vez la técnica del grabado al registro arqueológico regional.

En el sitio OG1, emplazado en una visera de arenisca a orillas del río Baguales, se identificaron un motivo circular no figurativo y un esquema tridígito continuo, asociado a técnicas de piqueteo y raspado. En tanto, el sitio OG2, ubicado en un bloque de arenisca cercano a la villa Cerro Guido, presenta un motivo figurativo posiblemente antropomorfo, ejecutado mediante percusión, aunque incompleto debido a una fractura natural del soporte rocoso.

La relevancia del hallazgo radica en que estos grabados corresponden, hasta ahora, a los más australes registrados en Chile y amplían significativamente el repertorio artístico conocido de la Patagonia. Según los investigadores, las obras podrían estar asociadas a sociedades cazadoras-recolectoras terrestres del Holoceno medio y tardío, con una antigüedad estimada entre 4.800 y 300 años antes del presente, y vinculadas culturalmente al pueblo Aonikenk.

Además, los grabados se insertan en un paisaje cultural densamente ocupado, cercano a talleres líticos y estructuras funerarias indígenas, lo que refuerza la idea de que estas expresiones simbólicas formaban parte de la vida cotidiana y ritual de los grupos humanos que habitaron la cuenca del río Baguales. El estudio abre nuevas líneas de investigación sobre la diversidad cultural y simbólica de los pueblos originarios del extremo sur de Chile, posicionando a Magallanes como un territorio clave para la arqueología patagónica.









​



​



​



​

