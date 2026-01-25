CUANDO EL ARTE Y LA ARQUEOLOGÍA SE ENCUENTRAN: UMAG CIERRA RESIDENCIA “HUELLAS ATÁVICAS” EN MAGALLANES

La Universidad de Magallanes cerró la cuarta versión de su Residencia de Arte y Ciencia “Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral”, una experiencia formativa que durante un año reunió a estudiantes, artistas, investigadoras e investigadores en torno a las primeras manifestaciones culturales del territorio magallánico.

La iniciativa, impulsada por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG, culminó con una ceremonia de clausura abierta a la comunidad, instancia en la que se compartieron procesos creativos, reflexiones colectivas y proyecciones de los proyectos desarrollados durante el período de residencia.

El coordinador del Área de Arte, Culturas y Patrimonios de la UMAG, Rodrigo González Vivar, destacó el carácter formativo y comunitario del proyecto, señalando que “Huellas Atávicas fue un espacio de encuentro en torno al conocimiento del pasado cultural del territorio que habitamos, ocupado desde hace miles de años por personas que dejaron vestigios en pinturas rupestres y material lítico, permitiendo conformar una pequeña comunidad de exploración y aprendizaje”.

Por su parte, la gestora cultural y artista Nitzamé Mayorga Gallardo explicó que la residencia se estructuró en tres etapas: una fase inicial de introducción y mapeo territorial con salidas a terreno, un período exploratorio de investigación y desarrollo de proyectos, y una etapa final centrada en la reflexión y socialización pública de los trabajos. En el proceso participaron estudiantes de diversas carreras de la UMAG, junto a artistas, arqueólogas y arqueólogos nacionales e internacionales.

Uno de los hitos más relevantes de la residencia fueron las salidas a terreno por distintos sitios patrimoniales de la región, como la Cueva La Leona, el Parque Nacional Pali Aike, Cerro Benítez, la Cueva de los Niños, Cerro Sota y Cueva Fell, permitiendo una aproximación directa a los paisajes y vestigios de los primeros habitantes de Magallanes. La experiencia culminó con una visita al Faro San Isidro y una acampada en Bahía El Águila, donde se conocieron restos de la antigua factoría ballenera del sector.

Desde la organización destacaron que el programa de residencias de Arte y Ciencia de la UMAG, desarrollado desde 2022, ha evolucionado hacia procesos más largos y profundos, incorporando además componentes pedagógicos y proyecciones de expansión territorial, como la articulación futura con la Región de Aysén. “Huellas Atávicas” se suma así a una línea de trabajo que busca interpretar el pasado desde el presente, integrando arte, ciencia y comunidad en el extremo sur del país.





​



​