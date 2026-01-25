Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de enero de 2026

CUANDO EL ARTE Y LA ARQUEOLOGÍA SE ENCUENTRAN: UMAG CIERRA RESIDENCIA “HUELLAS ATÁVICAS” EN MAGALLANES

La Universidad de Magallanes concluyó la cuarta versión de su Residencia de Arte y Ciencia “Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral”, una experiencia formativa de un año que vinculó arte, arqueología y territorio en distintos puntos de la región.

Clausura Residencia 5

La Universidad de Magallanes cerró la cuarta versión de su Residencia de Arte y Ciencia “Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral”, una experiencia formativa que durante un año reunió a estudiantes, artistas, investigadoras e investigadores en torno a las primeras manifestaciones culturales del territorio magallánico.

La iniciativa, impulsada por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG, culminó con una ceremonia de clausura abierta a la comunidad, instancia en la que se compartieron procesos creativos, reflexiones colectivas y proyecciones de los proyectos desarrollados durante el período de residencia.

El coordinador del Área de Arte, Culturas y Patrimonios de la UMAG, Rodrigo González Vivar, destacó el carácter formativo y comunitario del proyecto, señalando que “Huellas Atávicas fue un espacio de encuentro en torno al conocimiento del pasado cultural del territorio que habitamos, ocupado desde hace miles de años por personas que dejaron vestigios en pinturas rupestres y material lítico, permitiendo conformar una pequeña comunidad de exploración y aprendizaje”.

Por su parte, la gestora cultural y artista Nitzamé Mayorga Gallardo explicó que la residencia se estructuró en tres etapas: una fase inicial de introducción y mapeo territorial con salidas a terreno, un período exploratorio de investigación y desarrollo de proyectos, y una etapa final centrada en la reflexión y socialización pública de los trabajos. En el proceso participaron estudiantes de diversas carreras de la UMAG, junto a artistas, arqueólogas y arqueólogos nacionales e internacionales.

Uno de los hitos más relevantes de la residencia fueron las salidas a terreno por distintos sitios patrimoniales de la región, como la Cueva La Leona, el Parque Nacional Pali Aike, Cerro Benítez, la Cueva de los Niños, Cerro Sota y Cueva Fell, permitiendo una aproximación directa a los paisajes y vestigios de los primeros habitantes de Magallanes. La experiencia culminó con una visita al Faro San Isidro y una acampada en Bahía El Águila, donde se conocieron restos de la antigua factoría ballenera del sector.

Desde la organización destacaron que el programa de residencias de Arte y Ciencia de la UMAG, desarrollado desde 2022, ha evolucionado hacia procesos más largos y profundos, incorporando además componentes pedagógicos y proyecciones de expansión territorial, como la articulación futura con la Región de Aysén. “Huellas Atávicas” se suma así a una línea de trabajo que busca interpretar el pasado desde el presente, integrando arte, ciencia y comunidad en el extremo sur del país.



IA_SEREMI01 Adrian Paredes, seremi Verónica Vallejos y Leonardo Velásquez

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
Foto Paquetería CorreosChile

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Clausura Residencia 5

CUANDO EL ARTE Y LA ARQUEOLOGÍA SE ENCUENTRAN: UMAG CIERRA RESIDENCIA “HUELLAS ATÁVICAS” EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tucuquere

IMPRESIONANTE REGISTRO DE TUCÚQUERE EN MAGALLANES DESTACA SU CLAVE ROL EN EL CONTROL DE PLAGAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rofil 1

ROFIL SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA EMPRESA REGIONAL EN OBTENER EL SELLO "CHILE CUIDA"

jornada 2