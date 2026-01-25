Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de enero de 2026

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

La Universidad de Magallanes busca incorporarse desde etapas iniciales al programa impulsado por el Ministerio de Ciencia para integrar competencias en inteligencia artificial en la formación de futuros docentes.

IA_SEREMI01 Adrian Paredes, seremi Verónica Vallejos y Leonardo Velásquez

El Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes manifestó su interés temprano en sumarse al programa nacional que impulsa el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, iniciativa desarrollada en el marco del convenio suscrito con el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), orientada a incorporar la formación en inteligencia artificial en las carreras de Pedagogía del país.

El programa tiene como objetivo fortalecer la formación inicial docente mediante la integración progresiva de competencias asociadas al uso ético, crítico y pedagógico de la inteligencia artificial, promoviendo procesos de actualización curricular y el desarrollo de capacidades institucionales que permitan responder a los desafíos educativos del siglo XXI.

En este contexto, el académico Leonardo Velásquez Castro y el profesional de la Unidad de Innovación Educativa y Desarrollo Académico, Adrián Paredes Águila, sostuvieron una reunión con la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, instancia en la que se abordaron los alcances, etapas y proyecciones del programa a nivel regional.

Durante el encuentro, la autoridad regional de Ciencia destacó la relevancia estratégica de esta iniciativa para la formación de futuros profesores y profesoras, subrayando la importancia de que las universidades del CRUCH se involucren desde etapas tempranas, favoreciendo una implementación pertinente a los contextos territoriales y alineada con las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, se presentaron los resultados preliminares de un estudio en desarrollo sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa en la Formación Inicial Docente en la UMAG, investigación liderada por Paredes y Velásquez. El estudio analiza las percepciones, usos y reflexiones éticas del estudiantado de pedagogía frente a estas tecnologías y su proyección en el ejercicio profesional docente.

Los hallazgos iniciales evidencian que una parte importante del estudiantado ya utiliza herramientas de IA de manera autónoma y visualiza su aplicación en el futuro rol docente. No obstante, también se detecta la necesidad de un mayor acompañamiento pedagógico e institucional para una integración responsable y formativa de estas tecnologías en los procesos de enseñanza.

Al respecto, el director del Departamento de Educación y Humanidades, Mauricio Aguayo Cárdenas, valoró la proactividad del equipo académico y el trabajo articulado con la Seremi de Ciencia, señalando que la inteligencia artificial plantea desafíos ineludibles para la formación docente y que abordarlos de manera anticipada permite preparar profesores y profesoras con una mirada crítica, ética y contextualizada.

Desde el Departamento destacaron que este acercamiento constituye un paso relevante para avanzar en la articulación regional del programa, posicionando a la Universidad de Magallanes como un actor activo en la implementación de políticas públicas orientadas a una formación inicial docente innovadora, pertinente y con sentido territorial desde Magallanes.


DSC_4889

DIPLOMADO DE HIDRÓGENO VERDE CERTIFICÓ A 32 PROFESIONALES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
Foto Paquetería CorreosChile

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
IA_SEREMI01 Adrian Paredes, seremi Verónica Vallejos y Leonardo Velásquez

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Viaje mascota (1)

¿TE LLEVAS A TU MASCOTA DE VACACIONES? SAG MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CON TIEMPO VIAJES AL EXTRANJERO DURANTE EL VERANO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
nieve-rosa

¿QUÉ ES LA "NIEVE ROSA" DE LA ANTÁRTICA Y POR QUÉ ESTÁ ACELERANDO EL DESHIELO?

nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350