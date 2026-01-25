UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

El Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes manifestó su interés temprano en sumarse al programa nacional que impulsa el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, iniciativa desarrollada en el marco del convenio suscrito con el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), orientada a incorporar la formación en inteligencia artificial en las carreras de Pedagogía del país.

El programa tiene como objetivo fortalecer la formación inicial docente mediante la integración progresiva de competencias asociadas al uso ético, crítico y pedagógico de la inteligencia artificial, promoviendo procesos de actualización curricular y el desarrollo de capacidades institucionales que permitan responder a los desafíos educativos del siglo XXI.

En este contexto, el académico Leonardo Velásquez Castro y el profesional de la Unidad de Innovación Educativa y Desarrollo Académico, Adrián Paredes Águila, sostuvieron una reunión con la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, instancia en la que se abordaron los alcances, etapas y proyecciones del programa a nivel regional.

Durante el encuentro, la autoridad regional de Ciencia destacó la relevancia estratégica de esta iniciativa para la formación de futuros profesores y profesoras, subrayando la importancia de que las universidades del CRUCH se involucren desde etapas tempranas, favoreciendo una implementación pertinente a los contextos territoriales y alineada con las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, se presentaron los resultados preliminares de un estudio en desarrollo sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa en la Formación Inicial Docente en la UMAG, investigación liderada por Paredes y Velásquez. El estudio analiza las percepciones, usos y reflexiones éticas del estudiantado de pedagogía frente a estas tecnologías y su proyección en el ejercicio profesional docente.

Los hallazgos iniciales evidencian que una parte importante del estudiantado ya utiliza herramientas de IA de manera autónoma y visualiza su aplicación en el futuro rol docente. No obstante, también se detecta la necesidad de un mayor acompañamiento pedagógico e institucional para una integración responsable y formativa de estas tecnologías en los procesos de enseñanza.

Al respecto, el director del Departamento de Educación y Humanidades, Mauricio Aguayo Cárdenas, valoró la proactividad del equipo académico y el trabajo articulado con la Seremi de Ciencia, señalando que la inteligencia artificial plantea desafíos ineludibles para la formación docente y que abordarlos de manera anticipada permite preparar profesores y profesoras con una mirada crítica, ética y contextualizada.

Desde el Departamento destacaron que este acercamiento constituye un paso relevante para avanzar en la articulación regional del programa, posicionando a la Universidad de Magallanes como un actor activo en la implementación de políticas públicas orientadas a una formación inicial docente innovadora, pertinente y con sentido territorial desde Magallanes.

