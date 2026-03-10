CONSTANZA JIMÉNEZ, ENCARGADA DE EDUCACIÓN INACH Y MUJER DESTACADA 2026: "OJALÁ QUE MÁS NIÑAS Y JÓVENES PUEDAN SEGUIR SOÑANDO CON LA ANTÁRTICA Y VER QUE EL CAMINO DE LA CIENCIA ES POSIBLE"

Constanza Jiménez Contreras, encargada del Área de Educación del Instituto Antártico Chileno (INACH), fue reconocida como Mujer Destacada 2026, distinción otorgada por la Delegación Presidencial y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a ocho mujeres que generan un impacto positivo en sus comunidades.

La ceremonia se realizó este lunes 9 de marzo en el gimnasio del Liceo Polivalente Sara Braun. No obstante, Jiménez no pudo estar presente, ya que está cumpliendo funciones en la isla Rey Jorge en el marco de la Expedición Antártica Escolar, participando activamente en el desarrollo de las labores en terreno.

Bióloga marina titulada de la Universidad de Magallanes, Jiménez realizó su práctica profesional en el INACH y, posteriormente, se desempeñó en el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes. En el año 2018, ingresó formalmente al INACH como asistente del Área de Educación. Además, fue parte del programa de mentoría Provoca AUI-NRAO Chile, instancia en la que acompañó y orientó a niñas y jóvenes interesadas en desarrollar carreras científicas.

En 2025 se desempeñó como coordinadora científica del INACH en la base O'Higgins, del Ejército de Chile, donde coordinó el trabajo de los equipos de investigación en terreno, asegurando el adecuado desarrollo de las actividades científicas. Ese mismo año asumió como encargada del Área de Educación, liderando la coordinación general de la Feria Antártica Escolar. Además, está a cargo de coordinar los talleres y charlas educativas que la institución desarrolla a nivel nacional, con el propósito de acercar el conocimiento científico antártico a niños, niñas y jóvenes, y fomentar su interés por el Continente Blanco.

Sobre esta distinción, señaló que fue totalmente inesperada, ya que ejerce su labor por vocación: "Hago mi trabajo con mucho agrado y dedicación, porque me gusta lo que hago y trato de desempeñarme de buena forma". Agregó que el premio la honra profundamente y que representa un nuevo impulso para continuar fortaleciendo el trabajo colectivo que permite inspirar a las futuras generaciones, especialmente a niñas y jóvenes que desean desarrollarse en la ciencia antártica.

Asimismo, destacó que esta distinción reafirma su compromiso con la divulgación científica antártica y la educación en general. "Me permite estar más convencida de que vamos por el camino correcto", expresó, subrayando la importancia de que existan más oportunidades para que más niñas y jóvenes puedan soñar con la Antártica como un espacio posible para su desarrollo profesional. "Ojalá que más niñas y jóvenes puedan seguir soñando con la Antártica y que puedan ver que el camino de la ciencia es posible", expresa.

Jiménez también reconoció que aún existen brechas y sesgos de género en el ámbito científico, pero enfatizó que cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de disminuirlas. En ese sentido, afirmó que la Antártica no debe entenderse como un continente lejano, sino como una invitación permanente a explorar, cuestionar y hacerse preguntas, convencida de que todas las niñas y mujeres pueden recorrer ese camino.

