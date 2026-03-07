SERPAT INFORMA AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) informó avances en el proceso de instalación del Archivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (ARMA), cuya implementación se desarrolla en Punta Arenas como parte de la política nacional de descentralización del patrimonio documental. El proyecto contempla la habilitación de un nuevo espacio que permitirá fortalecer la conservación y acceso a documentos históricos de la región.

En los últimos meses de 2025, el magallánico Jaime Rojas Sepúlveda fue seleccionado mediante concurso público para asumir como conservador del Archivo Regional, funciones que comenzó oficialmente durante la primera semana de 2026.

El nuevo conservador tendrá la responsabilidad de dirigir y coordinar la creación y desarrollo de esta institución, cuyo objetivo será resguardar, preservar, investigar y difundir el acervo documental de Magallanes. Según explicó el propio Rojas, la instalación del Archivo Regional representa un proyecto de alto valor patrimonial que permitirá fortalecer la institucionalidad cultural y el acceso público a documentos históricos de la región.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, explicó que la creación de archivos regionales responde a una medida orientada a fortalecer la descentralización y la memoria histórica del país. En esa línea, señaló que la política institucional busca que cada región cuente al menos con una biblioteca, un museo, un archivo y un depósito patrimonial que permitan consolidar la presencia del Estado en los territorios.

Actualmente, el equipo a cargo del proyecto se encuentra realizando visitas y reuniones vinculadas a la habilitación del recinto donde funcionará el Archivo Regional, ubicado en la intersección de Waldo Seguel con Chiloé, en Punta Arenas, junto a la futura Biblioteca Regional. Con esta instalación, Magallanes se sumará a otras regiones del país que ya cuentan con archivos regionales, entre ellas Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

​

