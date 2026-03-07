Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

SERPAT INFORMA AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

El nuevo organismo estará a cargo del profesional magallánico Jaime Rojas Sepúlveda y tendrá como objetivo resguardar, preservar y facilitar el acceso al patrimonio documental de la región.

archivo regional de magallanes

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) informó avances en el proceso de instalación del Archivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (ARMA), cuya implementación se desarrolla en Punta Arenas como parte de la política nacional de descentralización del patrimonio documental. El proyecto contempla la habilitación de un nuevo espacio que permitirá fortalecer la conservación y acceso a documentos históricos de la región.

En los últimos meses de 2025, el magallánico Jaime Rojas Sepúlveda fue seleccionado mediante concurso público para asumir como conservador del Archivo Regional, funciones que comenzó oficialmente durante la primera semana de 2026.

El nuevo conservador tendrá la responsabilidad de dirigir y coordinar la creación y desarrollo de esta institución, cuyo objetivo será resguardar, preservar, investigar y difundir el acervo documental de Magallanes. Según explicó el propio Rojas, la instalación del Archivo Regional representa un proyecto de alto valor patrimonial que permitirá fortalecer la institucionalidad cultural y el acceso público a documentos históricos de la región.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, explicó que la creación de archivos regionales responde a una medida orientada a fortalecer la descentralización y la memoria histórica del país. En esa línea, señaló que la política institucional busca que cada región cuente al menos con una biblioteca, un museo, un archivo y un depósito patrimonial que permitan consolidar la presencia del Estado en los territorios.

Actualmente, el equipo a cargo del proyecto se encuentra realizando visitas y reuniones vinculadas a la habilitación del recinto donde funcionará el Archivo Regional, ubicado en la intersección de Waldo Seguel con Chiloé, en Punta Arenas, junto a la futura Biblioteca Regional. Con esta instalación, Magallanes se sumará a otras regiones del país que ya cuentan con archivos regionales, entre ellas Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.


Laboratorio Hidrógeno Verde

MAGALLANES FORTALECE FORMACIÓN EN HIDRÓGENO VERDE CON NUEVO LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
archivo regional de magallanes

SERPAT INFORMA AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jrouxvidal

JACQUES ROUX VIDAL ABORDA DESAFÍOS DEL DEPORTE EN MAGALLANES DE CARA AL NUEVO GOBIERNO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antartica

DE AISLAMIENTO EXTREMO A DESTINO ACCESIBLE: ASÍ CAMBIÓ LA ANTÁRTICA EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD