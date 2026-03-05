Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

EN PUERTO TORO: IMPLEMENTAN CAJAVECINA DE BANCOESTADO MÁS AUSTRAL DE CHILE

​En el minmarket "Aitue", se realizó la firma de convenio para poner en marcha este servicio que permitirá a las personas realizar transacciones bancarias en el fin del mundo. Autoridades y emprendedora local destacaron este avance que se suma a la histórica instalación de una sucursal de la entidad bancaria en Puerto Williams, ocurrida en octubre pasado.

bancoestadoptotoro
En un importante hito para la descentralización, inclusión financiera y facilitación de acceso a trámites bancarios, se implementó la CajaVecina de BancoEstado más austral de Chile. Esto ocurrió en Puerto Toro, localidad ubicada a más de 40 kilómetros al sureste de Puerto Williams, en Isla Navarino, cuya principal vía de conectividad con la capital provincial es a través de una navegación marítima por el canal Beagle que supera las dos horas. 

En dependencias del minimarket "Aitue", la dueña de este local comercial, María Calbuyahue, recibió a la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, y al agente de la oficina de BancoEstado en Puerto Williams, Claudio Matamala, con el propósito de realizar la firma de convenio entre su emprendimiento creado hace 10 años y la entidad bancaria, permitiendo así efectuar transacciones bancarias –como giros, depósitos, pagos de cuentas o transferencias-, en el fin del mundo. 

Calbuyahue catalogó positivamente este avance que se suma a la máquina de pagos –denominada Súper Compraquí en BancoEstado-, para recibir compras con tarjeta de débito, crédito y prepago, puesta en marcha hace aproximadamente un año, dispositivo indispensable para ejecutar el nuevo servicio. "Hacía mucho tiempo nos estaban solicitando (la CajaVecina), pero como no salimos mucho, no teníamos mucho tiempo de ir al banco y consultar. Cuando vimos lo de la máquina, consultamos, y nos dijeron que sí, por lo que este año lo hicimos (...). Es necesaria, especialmente para los pescadores, porque ellos trabajan afuera, y generalmente están depositando para sus familias. Nosotros lo hacíamos, pero con lo poco que teníamos. Ahora, con la CajaVecina, va a ser excelente para nosotros y para toda la comunidad local también", manifestó la habitante del poblado más austral del mundo.
 
Esta trascendental acción se desarrolló en el marco de una actividad de "Gobierno en Terreno" organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. Mediante el traslado del PSG "Piloto Sibbald" de la Armada de Chile, diversos servicios públicos se sumaron a este despliegue, incluyendo la primera atención presencial de BancoEstado en Puerto Toro. Un hito que se enmarca en la histórica instalación de la sucursal de dicha institución bancaria en Puerto Williams, ocurrida en octubre pasado, una demanda largamente esperada por la comunidad. 

"La instalación de la CajaVecina no solamente sirve para poder entregar distintos servicios y prestaciones que BancoEstado ofrece a sus clientes, sino que también le va a servir a la ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinas de Puerto Toro, y a la población flotante que durante la época de extracción de centolla se encuentra habitualmente en esta zona. Es realmente un honor que bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se siga reforzando a las pequeñas y microempresas, a la productividad local, y también acercar los servicios públicos a través de la descentralización que hemos ejercido durante este período", comentó al respecto la delegada Calisto. 
dppmagallanes

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

OMIL (1)
nuestrospodcast
MUJERES DESTACADAS (4)

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
bancoestadoptotoro

EN PUERTO TORO: IMPLEMENTAN CAJAVECINA DE BANCOESTADO MÁS AUSTRAL DE CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
origenes

"ORÍGENES" AROMATERAPIA Y BIENESTAR PARA PERSONAS Y MASCOTAS ES PARTE DE LA "FERIA DE LA MUJER" EN MALL ESPACIO URBANO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
biodiversidad

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD