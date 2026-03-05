EN PUERTO TORO: IMPLEMENTAN CAJAVECINA DE BANCOESTADO MÁS AUSTRAL DE CHILE

En un importante hito para la descentralización, inclusión financiera y facilitación de acceso a trámites bancarios, se implementó la CajaVecina de BancoEstado más austral de Chile. Esto ocurrió en Puerto Toro, localidad ubicada a más de 40 kilómetros al sureste de Puerto Williams, en Isla Navarino, cuya principal vía de conectividad con la capital provincial es a través de una navegación marítima por el canal Beagle que supera las dos horas.

En dependencias del minimarket "Aitue", la dueña de este local comercial, María Calbuyahue, recibió a la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, y al agente de la oficina de BancoEstado en Puerto Williams, Claudio Matamala, con el propósito de realizar la firma de convenio entre su emprendimiento creado hace 10 años y la entidad bancaria, permitiendo así efectuar transacciones bancarias –como giros, depósitos, pagos de cuentas o transferencias-, en el fin del mundo.

Calbuyahue catalogó positivamente este avance que se suma a la máquina de pagos –denominada Súper Compraquí en BancoEstado-, para recibir compras con tarjeta de débito, crédito y prepago, puesta en marcha hace aproximadamente un año, dispositivo indispensable para ejecutar el nuevo servicio. "Hacía mucho tiempo nos estaban solicitando (la CajaVecina), pero como no salimos mucho, no teníamos mucho tiempo de ir al banco y consultar. Cuando vimos lo de la máquina, consultamos, y nos dijeron que sí, por lo que este año lo hicimos (...). Es necesaria, especialmente para los pescadores, porque ellos trabajan afuera, y generalmente están depositando para sus familias. Nosotros lo hacíamos, pero con lo poco que teníamos. Ahora, con la CajaVecina, va a ser excelente para nosotros y para toda la comunidad local también", manifestó la habitante del poblado más austral del mundo.

Esta trascendental acción se desarrolló en el marco de una actividad de "Gobierno en Terreno" organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. Mediante el traslado del PSG "Piloto Sibbald" de la Armada de Chile, diversos servicios públicos se sumaron a este despliegue, incluyendo la primera atención presencial de BancoEstado en Puerto Toro. Un hito que se enmarca en la histórica instalación de la sucursal de dicha institución bancaria en Puerto Williams, ocurrida en octubre pasado, una demanda largamente esperada por la comunidad.

"La instalación de la CajaVecina no solamente sirve para poder entregar distintos servicios y prestaciones que BancoEstado ofrece a sus clientes, sino que también le va a servir a la ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinas de Puerto Toro, y a la población flotante que durante la época de extracción de centolla se encuentra habitualmente en esta zona. Es realmente un honor que bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se siga reforzando a las pequeñas y microempresas, a la productividad local, y también acercar los servicios públicos a través de la descentralización que hemos ejercido durante este período", comentó al respecto la delegada Calisto.