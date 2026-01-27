INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales de la región de Magallanes se reunió, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, de manera preventiva para estar preparados y aclarar roles de cada una de las instituciones participantes frente a eventuales emergencias como floraciones algales nocivas.

En la reunión la Seremi de Salud, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y Sernapesca presentaron antecedentes técnicos actualizados, avances en monitoreos y acciones que se están desarrollando en el territorio.

La instancia buscó coordinar las acciones de trabajo y tener actualizados los aspectos de afectación a la salud humana, salud animal y posibles escenarios de contingencias sanitarias y ambientales en la acuicultura frente a un posible escenario de contingencia ambiental.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca comentó: "Es importante sostener estas reuniones y adelantarnos a eventuales escenarios de emergencia, esto nos prepara para actuar de manera eficiente y activar las fiscalizaciones correspondientes. Por nuestra parte, además de los monitoreos, estamos permanentemente en comunicación con la industria salmonera para velar por las respectivas actualizaciones de sus planes de acción ante contingencias, además del reporte que deben hacer a Sernapesca con información de los monitoreos diarios de fitoplancton cuando la concentración supera el límite establecido en la prealerta acuícola".

La realización del CIICA reafirma el compromiso de las instituciones participantes por avanzar en una gestión responsable, preventiva y coordinada frente a las contingencias ambientales y sanitarias.

