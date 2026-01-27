Punta Arenas,
27 de enero de 2026

INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

​En la reunión la Seremi de Salud, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y Sernapesca presentaron antecedentes técnicos actualizados, avances en monitoreos y acciones que se están desarrollando en el territorio.

Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales de la región de Magallanes se reunió, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, de manera preventiva para estar preparados y aclarar roles de cada una de las instituciones participantes frente a eventuales emergencias como floraciones algales nocivas.

 

En la reunión la Seremi de Salud, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y Sernapesca presentaron antecedentes técnicos actualizados, avances en monitoreos y acciones que se están desarrollando en el territorio. 

 

La instancia buscó coordinar las acciones de trabajo y tener actualizados los aspectos de afectación a la salud humana, salud animal y posibles escenarios de contingencias sanitarias y ambientales en la acuicultura frente a un posible escenario de contingencia ambiental.

 

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca comentó: "Es importante sostener estas reuniones y adelantarnos a eventuales escenarios de emergencia, esto nos prepara para actuar de manera eficiente y activar las fiscalizaciones correspondientes. Por nuestra parte, además de los monitoreos, estamos permanentemente en comunicación con la industria salmonera para velar por las respectivas actualizaciones de sus planes de acción ante contingencias, además del reporte que deben hacer a Sernapesca con información de los monitoreos diarios de fitoplancton cuando la concentración supera el límite establecido en la prealerta acuícola".

 

La realización del CIICA reafirma el compromiso de las instituciones participantes por avanzar en una gestión responsable, preventiva y coordinada frente a las contingencias ambientales y sanitarias.

 


“EXPLORADORES DE LA NATURALEZA” CONMEMORARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PORVENIR: AVANZA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES