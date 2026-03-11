Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

A_UNO_1726634-1-740x430

Este mediodía -en el edificio del Congreso Nacional, en Valparaíso– se realizó el cambio de mando en el cual José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de la República.

La ceremonia fue liderada por la presidenta del SenadoPaulina Nuñez, quien recibió la banda presidencial de parte del expresidente Gabriel Boric.

En la instancia, el Presidente Kast también tomó juramento a su equipo de 25 ministros que asumirán sus funciones desde este 11 de marzo.

Luego de la ceremonia, se espera que se realice una reunión de mandatario con las nuevas autoridades de Gobierno.

Posteriormente, en horas de la tarde, el Presidente Kast viajará hasta Santiago para realizar su primera actividad oficial como jefe de Estado.

Junto a la nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, Kast dará el comienzo al año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa.

Fuente: cnnchile.com 


Foto Oficial de José Antonio Kast junto al Gabinete

GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST POSA PARA SU FOTO OFICIAL PREVIO AL CAMBIO DE MANDO

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: "EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE" SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

kusanovic kast

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC DESEÓ ÉXITO AL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST DURANTE EL CAMBIO DE MANDO

diputados por magalllanes 2026-2030

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

seremiminvu

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES

