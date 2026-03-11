JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

Este mediodía -en el edificio del Congreso Nacional, en Valparaíso– se realizó el cambio de mando en el cual José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de la República.

La ceremonia fue liderada por la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, quien recibió la banda presidencial de parte del expresidente Gabriel Boric.

En la instancia, el Presidente Kast también tomó juramento a su equipo de 25 ministros que asumirán sus funciones desde este 11 de marzo.

Luego de la ceremonia, se espera que se realice una reunión de mandatario con las nuevas autoridades de Gobierno.

Posteriormente, en horas de la tarde, el Presidente Kast viajará hasta Santiago para realizar su primera actividad oficial como jefe de Estado.

Junto a la nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, Kast dará el comienzo al año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa.

Fuente: cnnchile.com



