Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

Desde Presidencia confirmaron que el Mandatario no arribará este viernes a la región. La visita será recalendarizada y se espera que mantenga las mismas características previamente consideradas.

presidente en la alfredo lorca

El Gobierno confirmó la postergación de la visita del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la cual estaba programada para este viernes. Desde Presidencia se indicó que la decisión responde a motivos familiares, precisando que la gira no fue cancelada, sino que será reprogramada.

Hasta el momento no se ha informado una nueva fecha oficial para el arribo del Mandatario a la región. No obstante, desde el Ejecutivo se señaló que la visita se realizará más adelante, manteniendo las mismas características contempladas inicialmente, con un fuerte énfasis territorial y ciudadano.

De acuerdo a lo que se había anticipado en la planificación preliminar, la gira presidencial en Magallanes consideraría encuentros con la comunidad, en una línea similar a visitas anteriores del Presidente a la región, donde ha participado en actividades como entregas de viviendas y encuentros con ciudadanos como en la Villa Alfredo Lorca o la población El Pingüino.

Asimismo, se espera que, una vez recalendarizada la visita, el Presidente Boric aborde temas prioritarios para la región, como la conectividad austral, el desarrollo territorial, la ciencia antártica y definiciones respecto al futuro parque urbano proyectado en los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas, iniciativa anunciada por el propio Mandatario en una visita anterior.

Desde la Región de Magallanes se mantiene la expectativa a la espera de que el Gobierno confirme la nueva fecha y entregue mayores detalles sobre la agenda presidencial.

presidente 2

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS INTEGRÓ COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE MAGALLANES

POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

TRABAJOS DE BACHEO (3)

MUNICIPIO ALCANZA EL 80% DE AVANCE EN PLAN DE BACHEO URBANO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LUMINARIAS VILLA ANDREA (7)

MUNICIPIO FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL SECTOR VILLA ANDREA

Anahi Cardenas, Alcaldesa de Torres del Paine

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE REALIZÓ BALANCE DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

