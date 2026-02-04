POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

El Gobierno confirmó la postergación de la visita del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la cual estaba programada para este viernes. Desde Presidencia se indicó que la decisión responde a motivos familiares, precisando que la gira no fue cancelada, sino que será reprogramada.

Hasta el momento no se ha informado una nueva fecha oficial para el arribo del Mandatario a la región. No obstante, desde el Ejecutivo se señaló que la visita se realizará más adelante, manteniendo las mismas características contempladas inicialmente, con un fuerte énfasis territorial y ciudadano.

De acuerdo a lo que se había anticipado en la planificación preliminar, la gira presidencial en Magallanes consideraría encuentros con la comunidad, en una línea similar a visitas anteriores del Presidente a la región, donde ha participado en actividades como entregas de viviendas y encuentros con ciudadanos como en la Villa Alfredo Lorca o la población El Pingüino.

Asimismo, se espera que, una vez recalendarizada la visita, el Presidente Boric aborde temas prioritarios para la región, como la conectividad austral, el desarrollo territorial, la ciencia antártica y definiciones respecto al futuro parque urbano proyectado en los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas, iniciativa anunciada por el propio Mandatario en una visita anterior.

Desde la Región de Magallanes se mantiene la expectativa a la espera de que el Gobierno confirme la nueva fecha y entregue mayores detalles sobre la agenda presidencial.