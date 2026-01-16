Punta Arenas,
16 de enero de 2026

EN MEDIO DEL QUIEBRE POR CASO GATICA, BORIC EXIGE UNIDAD OFICIALISTA PARA "DEFENDER" SUS REFORMAS

​"Si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta", advirtió el Presidente.

pdteboricaton

En medio de una profunda crisis de relaciones internas en el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric aprovechó este viernes una actividad en el Centro Cultural Casona Dubois, en la comuna de Quinta Normal, para enviar un mensaje directo a su coalición.

Mientras destacaba los avances en el pago del nuevo Seguro Social de la reforma previsional, el Mandatario utilizó la pluralidad de su comité político como un ejemplo de la cohesión necesaria para sustentar las reformas de su Administración.

"La izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones", manifestó el Jefe de Estado, subrayando que la unidad es el único camino para materializar cambios estructurales.

"Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, es cuando más logramos avanzar. Si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta", añadió.

Este llamado llega en un momento de altas tensiones entre el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio a raíz de la aparente aplicación de la Ley Naín-Retamal en la absolución del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego al joven psicólogo y hoy diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Conocido el veredicto, el pasado martes, el PC y FA arremetieron contra el PS y PPD por haber respaldado la normativa legal en su tramitación en el Congreso. Tras estos "ataques", la tienda presidida por la senadora Paulina Vodanovic anunció el congelamiento de su participación en la alianza de Gobierno.

Por ello, Boric apeló a la voluntad política de sus filas: "Les hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias; hay que conversar cuando haya legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente, desde los territorios".

Pese al tono de convocatoria, la actividad evidenció el distanciamiento de algunos sectores con una notoria baja asistencia parlamentaria. Desde Presidencia confirmaron a Cooperativa que fueron invitados senadores de la Región Metropolitana, diputados del distrito y parlamentarios de las comisiones de Trabajo; sin embargo, de todos sólo acudieron tres: la senadora Claudia Pascual y el diputado Boris Barrera (ambos del PC), además del diputado frenteamplista Andrés Giordano.

Fuente: cooperativa.cl 



chilebolivia

CHILE Y BOLIVIA REFUERZAN RELACIÓN BILATERAL CON ACUERDOS COMERCIALES, TURÍSTICOS Y FRONTERIZOS

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

concejalesvertedero

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

srjjovenes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DE MAGALLANES FORTALECE ROL PREVENTIVO CON JÓVENES CONDUCTORES

Foto ZF

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

festivalcielosinfinto17

LA 17ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ UNA INTENSA SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS